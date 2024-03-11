ПП-майонез из йогурта: сделать лёгкую вариацию популярного соуса совсем несложно

Диетический майонез из йогурта: готовится без высококалорийного растительного масла и желтка

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетический майонез из йогурта — это замечательная альтернатива обычному майонезу, которая позволяет снизить калорийность блюда. Вместо высококалорийного растительного масла в составе используется йогурт. Такой майонез по рецепту сайта "Едим Дома" можно легко приготовить дома без лишних химических добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления диетического майонеза из йогурта вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г натурального йогурта

— 1 столовая ложка дижонской горчицы

— 1 столовая ложка лимонного сока

— соль и перец по вкусу

Приготовление:

В чашу блендера или миксера налейте натуральный йогурт. Добавьте дижонскую горчицу и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу для придачи аромата и вкуса. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции с помощью блендера или миксера. Домашний диетический майонез из йогурта готов!

Этот соус идеально подходит для заправки овощных салатов или использования в других блюдах по вашему выбору. Благодаря использованию йогурта вместо масла, этот майонез обладает низкой калорийностью, при этом сохраняя свежий вкус и текстуру. Наслаждайтесь этим здоровым и легким соусом!