ПП-майонез из йогурта: сделать лёгкую вариацию популярного соуса совсем несложно

Диетический майонез из йогурта — это замечательная альтернатива обычному майонезу, которая позволяет снизить калорийность блюда. Вместо высококалорийного растительного масла в составе используется йогурт. Такой майонез по рецепту сайта "Едим Дома" можно легко приготовить дома без лишних химических добавок.
Для приготовления диетического майонеза из йогурта вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 г натурального йогурта
— 1 столовая ложка дижонской горчицы
— 1 столовая ложка лимонного сока
— соль и перец по вкусу
Приготовление:
Этот соус идеально подходит для заправки овощных салатов или использования в других блюдах по вашему выбору. Благодаря использованию йогурта вместо масла, этот майонез обладает низкой калорийностью, при этом сохраняя свежий вкус и текстуру. Наслаждайтесь этим здоровым и легким соусом!
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