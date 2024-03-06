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Соус из йогурта и творога: заправьте им любой салат вместо майонеза

Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов

1:15
Еда

Рецепт соуса, подходящего для оливье и других смешанных салатов, прост и быстр в приготовлении.

Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов
Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для того, чтобы сделать йогуртовый соус для салатов от сайта "Лайфхакер.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 мл обезжиренного йогурта без добавок,
  • 200 г зернистого творога,
  • 2 варёных желтка,
  • 2 чайные ложки русской горчицы,
  • 2 чайные ложки лимонного сока,
  • соль по вкусу.

Для приготовления соедините все ингредиенты в миске и тщательно взбейте с помощью блендера.

Если вы сторонник идеально гладкого соуса, можно предварительно протереть творог через сито. В результате должен получиться довольно густой соус, по консистенции и вкусу близкий к майонезу.

Если вы не являетесь поклонником йогурта, можете использовать кефир в качестве замены.

Дополнительно, для добавления свежести, можно добавить небольшое количество мелко нарезанной зелени, такой как укроп, петрушка или базилик.

Этот соус прекрасно подходит для оливье и других смешанных салатов, придаст им нежную текстуру и приятный вкус. Приготовление займет всего 10 минут, поэтому вы с лёгкостью сможете приготовить его прямо перед подачей блюда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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