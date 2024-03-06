Соус из йогурта и творога: заправьте им любой салат вместо майонеза

Рецепт соуса, подходящего для оливье и других смешанных салатов, прост и быстр в приготовлении.
Для того, чтобы сделать йогуртовый соус для салатов от сайта "Лайфхакер.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления соедините все ингредиенты в миске и тщательно взбейте с помощью блендера.
Если вы сторонник идеально гладкого соуса, можно предварительно протереть творог через сито. В результате должен получиться довольно густой соус, по консистенции и вкусу близкий к майонезу.
Если вы не являетесь поклонником йогурта, можете использовать кефир в качестве замены.
Дополнительно, для добавления свежести, можно добавить небольшое количество мелко нарезанной зелени, такой как укроп, петрушка или базилик.
Этот соус прекрасно подходит для оливье и других смешанных салатов, придаст им нежную текстуру и приятный вкус. Приготовление займет всего 10 минут, поэтому вы с лёгкостью сможете приготовить его прямо перед подачей блюда.
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