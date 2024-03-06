Соус из йогурта и творога: заправьте им любой салат вместо майонеза

Йогуртовый соус с творогом: полезная замена покупному майонезу для любых смешанных салатов

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт соуса, подходящего для оливье и других смешанных салатов, прост и быстр в приготовлении.

Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для того, чтобы сделать йогуртовый соус для салатов от сайта "Лайфхакер.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 мл обезжиренного йогурта без добавок,

200 г зернистого творога,

2 варёных желтка,

2 чайные ложки русской горчицы,

2 чайные ложки лимонного сока,

соль по вкусу.

Для приготовления соедините все ингредиенты в миске и тщательно взбейте с помощью блендера.

Если вы сторонник идеально гладкого соуса, можно предварительно протереть творог через сито. В результате должен получиться довольно густой соус, по консистенции и вкусу близкий к майонезу.

Если вы не являетесь поклонником йогурта, можете использовать кефир в качестве замены.

Дополнительно, для добавления свежести, можно добавить небольшое количество мелко нарезанной зелени, такой как укроп, петрушка или базилик.

Этот соус прекрасно подходит для оливье и других смешанных салатов, придаст им нежную текстуру и приятный вкус. Приготовление займет всего 10 минут, поэтому вы с лёгкостью сможете приготовить его прямо перед подачей блюда.