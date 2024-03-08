О чём нужно помнить при покупке лосося: пять рекомендаций

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Как выбрать лосось в магазине: пять советов покупателям

2:06
Еда

Порой покупатель может столкнуться с недобросовестными продавцами, которые пытаются выдать лосось за более дорогую рыбу, или сбыть не самый качественный товар. Вот некоторые советы, как правильно выбрать лосось в магазине. Ими делится TechInsider.

Как выбрать лосось в магазине: пять советов покупателям
Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington
  1. Тщательно осмотрите рыбу. Если возможно, выбирайте целую рыбу, чтобы иметь возможность оценить ее внешний вид и особенности. Обращайте внимание на цвет рыбы и ее форму. Например, нерка обычно имеет глубокий красно-оранжевый оттенок и плоское тело, в отличие от семги, которая может быть искусственно окрашена и иметь более пухлое тело. Если вы ищете чавычу, которая похожа на семгу, будьте особенно внимательны. Чавыча является одним из самых редких диких видов лосося и может стоить значительно дороже.
  2. Покупайте в сезон. Приобретение сезонного лосося повышает вероятность получить свежую и качественную рыбу. Лосось, выловленный в сезон, часто является более натуральным и свежим.
  3. Покупайте у сертифицированных продавцов. Обращайтесь к продавцам, которые имеют сертификаты качества и положительную репутацию. Например, рекомендуется обратить внимание на программу Seafood Watch, которая помогает оценить экологическую безопасность различных рыбных продуктов.
  4. Предпочтение лосося, выращенного в аквариумах. Выбор лосося, выращенного в специальных резервуарах аквакультурных предприятий, часто считается более устойчивым и экологически безопасным. Этот метод выращивания позволяет предотвращать загрязнение морских экосистем и обеспечивать более здоровое состояние рыбы.
  5. Будьте бдительны с низкими ценами. Не рекомендуется экономить на покупке рыбы. Если цена кажется слишком низкой или скидка слишком значительная, то это может быть признаком мошенничества. Обычно высококачественный лосось имеет свою цену, поэтому слишком низкая цена может указывать на некачественный продукт.

Следуя этим советам, вы увеличите свои шансы приобрести качественный и безопасный лосось в магазине.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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