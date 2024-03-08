О чём нужно помнить при покупке лосося: пять рекомендаций

Порой покупатель может столкнуться с недобросовестными продавцами, которые пытаются выдать лосось за более дорогую рыбу, или сбыть не самый качественный товар. Вот некоторые советы, как правильно выбрать лосось в магазине. Ими делится TechInsider.
Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington
Тщательно осмотрите рыбу. Если возможно, выбирайте целую рыбу, чтобы иметь возможность оценить ее внешний вид и особенности. Обращайте внимание на цвет рыбы и ее форму. Например, нерка обычно имеет глубокий красно-оранжевый оттенок и плоское тело, в отличие от семги, которая может быть искусственно окрашена и иметь более пухлое тело. Если вы ищете чавычу, которая похожа на семгу, будьте особенно внимательны. Чавыча является одним из самых редких диких видов лосося и может стоить значительно дороже.
Покупайте в сезон. Приобретение сезонного лосося повышает вероятность получить свежую и качественную рыбу. Лосось, выловленный в сезон, часто является более натуральным и свежим.
Покупайте у сертифицированных продавцов. Обращайтесь к продавцам, которые имеют сертификаты качества и положительную репутацию. Например, рекомендуется обратить внимание на программу Seafood Watch, которая помогает оценить экологическую безопасность различных рыбных продуктов.
Предпочтение лосося, выращенного в аквариумах. Выбор лосося, выращенного в специальных резервуарах аквакультурных предприятий, часто считается более устойчивым и экологически безопасным. Этот метод выращивания позволяет предотвращать загрязнение морских экосистем и обеспечивать более здоровое состояние рыбы.
Будьте бдительны с низкими ценами. Не рекомендуется экономить на покупке рыбы. Если цена кажется слишком низкой или скидка слишком значительная, то это может быть признаком мошенничества. Обычно высококачественный лосось имеет свою цену, поэтому слишком низкая цена может указывать на некачественный продукт.
Следуя этим советам, вы увеличите свои шансы приобрести качественный и безопасный лосось в магазине.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ