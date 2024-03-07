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Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок

Торт из печенья с творогом и черносливом: его сможет сделать даже далёкий от готовки мужчина

1:47
Еда

Этот рецепт простого и вкусного торта из печенья с творогом и черносливом будет отличным выбором для любителей сладостей. Торт без выпечки — идеальное решение для тех, кто не хочет тратить много времени и усилий на приготовление.

Торт из печенья с творогом и черносливом: его сможет сделать даже далёкий от готовки мужчина
Фото: commons.wikimedia.org by insatiablemunch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот что вам понадобится для приготовления торта из печенья, творога и чернослива от сайта RussianFood.com на 8 порций:

— Песочное печенье — 600 г,

— Чернослив без косточек — 200 г,

— Творог — 300 г,

— Сметана — 4 столовые ложки,

— Сахар — 0,5 стакана,

— Растворимый кофе — 1 столовая ложка,

— Сахарная пудра — 2 столовые ложки.

И вот как приготовить этот прекрасный торт:

  1. Промойте чернослив и залейте его горячей водой, чтобы он смягчился.
  2. Приготовьте стакан кофе с добавлением сахара и перелейте его в отдельную посуду.
  3. Взбейте творог, сметану и сахар с помощью миксера до получения однородной массы.
  4. Нарежьте чернослив, предварительно замоченный в горячей воде, на мелкие кусочки, и добавьте его в творожную смесь.
  5. Обмакните каждую печеньку быстро в кофе и равномерно выложите их в форму с высокими бортиками, которую предварительно выстилали пищевой пленкой.
  6. На слой печенья выложите творожно-черносливовую смесь.
  7. Затяните концы пищевой пленки, чтобы обернуть торт, а затем поместите его в холодильник на ночь, чтобы торт хорошо пропитался.
  8. На следующий день переверните торт на тарелку, снимите пленку и посыпьте верх торта сахарной пудрой и кофе.

Ваш торт из печенья с творогом и черносливом готов. Подавайте его холодным и наслаждайтесь вкусным десертом. Этот торт станет отличным добавлением к вашим семейным мероприятиям или праздникам.

Торт без выпечки с творогом и черносливом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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