Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок

Этот рецепт простого и вкусного торта из печенья с творогом и черносливом будет отличным выбором для любителей сладостей. Торт без выпечки — идеальное решение для тех, кто не хочет тратить много времени и усилий на приготовление.
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Вот что вам понадобится для приготовления торта из печенья, творога и чернослива от сайта RussianFood.com на 8 порций:
— Песочное печенье — 600 г,
— Чернослив без косточек — 200 г,
— Творог — 300 г,
— Сметана — 4 столовые ложки,
— Сахар — 0,5 стакана,
— Растворимый кофе — 1 столовая ложка,
— Сахарная пудра — 2 столовые ложки.
И вот как приготовить этот прекрасный торт:
Промойте чернослив и залейте его горячей водой, чтобы он смягчился.
Приготовьте стакан кофе с добавлением сахара и перелейте его в отдельную посуду.
Взбейте творог, сметану и сахар с помощью миксера до получения однородной массы.
Нарежьте чернослив, предварительно замоченный в горячей воде, на мелкие кусочки, и добавьте его в творожную смесь.
Обмакните каждую печеньку быстро в кофе и равномерно выложите их в форму с высокими бортиками, которую предварительно выстилали пищевой пленкой.
На слой печенья выложите творожно-черносливовую смесь.
Затяните концы пищевой пленки, чтобы обернуть торт, а затем поместите его в холодильник на ночь, чтобы торт хорошо пропитался.
На следующий день переверните торт на тарелку, снимите пленку и посыпьте верх торта сахарной пудрой и кофе.
Ваш торт из печенья с творогом и черносливом готов. Подавайте его холодным и наслаждайтесь вкусным десертом. Этот торт станет отличным добавлением к вашим семейным мероприятиям или праздникам.
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