Суп из вяленых томатов и шпината: восхитительно сливочный

Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с равиоли: готовится очень быстро

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Этот суп восхитительно сливочный, со вкусом сладких вяленых томатов и сырных равиоли. В этом рецепте используется масло из вяленых томатов, чтобы упростить приготовление и улучшить вкус этого быстрого супа. Если ваши вяленые помидоры не пропитаны маслом, замочите их на несколько минут в горячей воде, а затем приступайте к приготовлению.

Фото: pexels.com by dhiraj jain is licensed under public domain

Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с равиоли

Ингредиенты:

1/2 стакана вяленых томатов в масле, крупно нарезанных, плюс 2 столовые ложки масла из банки

1 чашка нарезанного лука

2 чайные ложки чесночной пасты

1 чайная ложка бессолевой итальянской приправы

1/4 чайной ложки измельченного красного перца

4 чашки овощного бульона

1 упаковка мини-равиоли с сыром

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 столовая ложка воды

упаковка молодого шпината

1/2 стакана густых сливок

1 столовая ложка лимонного сока

Приготовление:

Нагрейте вяленое томатное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте вяленые помидоры и лук, готовьте, время от времени помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 3 минут. Добавьте чесночную пасту, итальянскую приправу и измельченный красный перец, варите, постоянно помешивая, до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте бульон, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте равиоли, варите, время от времени помешивая, до состояния аль денте, около 5 минут. Взбейте кукурузный крахмал и 1 столовую ложку воды в небольшой миске, влейте в кипящий суп. Готовьте, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты. Снимите с огня. Добавьте шпинат, сливки и лимонный сок, перемешивайте около 1 минуты.