Суп из вяленых томатов и шпината: восхитительно сливочный

Этот суп восхитительно сливочный, со вкусом сладких вяленых томатов и сырных равиоли. В этом рецепте используется масло из вяленых томатов, чтобы упростить приготовление и улучшить вкус этого быстрого супа. Если ваши вяленые помидоры не пропитаны маслом, замочите их на несколько минут в горячей воде, а затем приступайте к приготовлению.
Фото: pexels.com by dhiraj jain is licensed under public domain
Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с равиоли
Ингредиенты:
1/2 стакана вяленых томатов в масле, крупно нарезанных, плюс 2 столовые ложки масла из банки
1 чашка нарезанного лука
2 чайные ложки чесночной пасты
1 чайная ложка бессолевой итальянской приправы
1/4 чайной ложки измельченного красного перца
4 чашки овощного бульона
1 упаковка мини-равиоли с сыром
1 столовая ложка кукурузного крахмала
1 столовая ложка воды
упаковка молодого шпината
1/2 стакана густых сливок
1 столовая ложка лимонного сока
Приготовление:
Нагрейте вяленое томатное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте вяленые помидоры и лук, готовьте, время от времени помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 3 минут.
Добавьте чесночную пасту, итальянскую приправу и измельченный красный перец, варите, постоянно помешивая, до появления аромата, около 1 минуты.
Добавьте бульон, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте равиоли, варите, время от времени помешивая, до состояния аль денте, около 5 минут.
Взбейте кукурузный крахмал и 1 столовую ложку воды в небольшой миске, влейте в кипящий суп. Готовьте, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты. Снимите с огня.
Добавьте шпинат, сливки и лимонный сок, перемешивайте около 1 минуты.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ