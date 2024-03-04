Шеф-повара рассказали, чем заправляют оливье вместо традиционного майонеза

Вместо майонеза в оливье можно использовать различные альтернативы для белково-жировой заправки. Шеф-повара порекомендовали порталу "Еда.ру" удачные альтернативные сочетания, которые придают салату особый вкус и текстуру.
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Майонез с йогуртом и сметаной: можно использовать равные пропорции майонеза и йогурта или сметаны. Также можно комбинировать все три ингредиента, например, 50 грамм майонеза, 20 грамм йогурта и 30 грамм сметаны.
Домашний майонез с двумя видами горчицы: приготовьте майонез самостоятельно, добавив два вида горчицы, например, 3 грамма дижонской горчицы и 5-7 грамм сладкой баварской. Используйте 1 желток, 50 мл оливкового масла и 50 мл масла виноградной косточки.
Майонез на молоке и без яиц: используйте молоко и растительное масло в соотношении, например, один к двум или один к трем. Добавьте горчицу, соль, сахар и при желании каперсы, чтобы дополнить вкус.
Майонез с зелёным оливковым маслом: смешайте домашний майонез с зелёным оливковым маслом, которое можно приготовить, пробив оливковое масло и воду с петрушкой в блендере. Вы можете добавить эту смесь в майонез или полить ею сверху каждую порцию салата, чтобы придать ему интересный вкус и аромат.
Соус из тофу и урбеча: используйте японский твёрдый тофу в сочетании с мисо-пастой и оливковым маслом. Пробейте их в блендере для получения консистенции, похожей на майонез. Вы можете добавить урбеч или ореховую пасту, чтобы придать соусу дополнительный вкус.
Выберите подходящую альтернативу майонезу в оливье в зависимости от ваших предпочтений и диетических ограничений.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.
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