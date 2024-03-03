Салат из курицы и шпината со сливочной заправкой из феты: идеальный белковый обед

Салат из курицы и шпината с заправкой из феты: пошаговый рецепт

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочная заправка из феты добавляет пикантности этому богатому белком салату, который станет идеальным обедом или быстрым и легким ужином.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салат из курицы и шпината со сливочной заправкой из феты

Ингредиенты:

Сливочная заправка из феты:

1 чашка раскрошенного сыра фета

1/2 стакана греческого йогурта без добавок

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки тертого чеснока

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

полторы столовой ложки нарезанного свежего укропа

Салат:

1 упаковка молодого шпината

2 чашки измельченной вареной куриной грудки

1 банка промытого нута без добавления соли

2 средних огурца, тонко нарезанных под углом

1 чашка нарезанного болгарского перца

1/4 стакана поджаренного нарезанного миндаля

Приготовление:

Приготовьте заправку: смешайте в кухонном комбайне фету, йогурт, масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Добавьте укроп. Приготовьте салат: разложите шпинат, курицу, нут, огурцы, перец и миндаль по 4 тарелкам. Перед подачей полейте заправкой.