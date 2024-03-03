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Салат из курицы и шпината со сливочной заправкой из феты: идеальный белковый обед

Салат из курицы и шпината с заправкой из феты: пошаговый рецепт

1:16
Еда

Сливочная заправка из феты добавляет пикантности этому богатому белком салату, который станет идеальным обедом или быстрым и легким ужином.

Салат из курицы и шпината с заправкой из феты: пошаговый рецепт
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Салат из курицы и шпината со сливочной заправкой из феты

Ингредиенты:

Сливочная заправка из феты:

  • 1 чашка раскрошенного сыра фета
  • 1/2 стакана греческого йогурта без добавок
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки тертого чеснока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • полторы столовой ложки нарезанного свежего укропа

Салат:

  • 1 упаковка молодого шпината
  • 2 чашки измельченной вареной куриной грудки
  • 1 банка промытого нута без добавления соли
  • 2 средних огурца, тонко нарезанных под углом
  • 1 чашка нарезанного болгарского перца
  • 1/4 стакана поджаренного нарезанного миндаля

Приготовление:

  1. Приготовьте заправку: смешайте в кухонном комбайне фету, йогурт, масло, лимонный сок, чеснок, соль и перец. Добавьте укроп.
  2. Приготовьте салат: разложите шпинат, курицу, нут, огурцы, перец и миндаль по 4 тарелкам. Перед подачей полейте заправкой.
Как приготовить салат из курицы и шпината
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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