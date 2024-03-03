Гречневая гранола: полезное сочетание двух видов круп, орехов, сухофруктов, мёда и сока

Гречневая гранола: полезный завтрак, который легко сделать самим

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая гранола — отличное решение для того, чтобы разнообразить завтрак и добавить полезных ингредиентов в рацион. Этот продукт можно легко приготовить самостоятельно по рекомендации "Гастроном.ру", выбрав идеальное сочетание ингредиентов и пропорций.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гранола отличается от мюсли тем, что она запекается в духовке. Она состоит из злаков, орехов, семян, масла и мёда, что делает ее отличным источником клетчатки и энергии на весь день.

Готовая гранола подается с молоком, йогуртом или сока на завтрак. Она также имеет отличный вкус и текстуру благодаря сочетанию хрустящих злаков, ароматных сухофруктов и орехов.

Ингредиенты:

— 250 г овсяных хлопьев,

— 50 г гречки,

— 50 г фундука,

— 50 г сухофруктов (на ваш выбор),

— 50 г семян подсолнечника,

— 1 столовая ложка семян льна,

— 3 столовые ложки мёда,

— 3 столовые ложки оливкового масла,

— 3 столовые ложки яблочного сока,

— ¼ чайной ложки молотой корицы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 °C и приготовьте противень, покрыв его бумагой для выпечки. Мелко нарубите фундук. В большой миске смешайте овсяные хлопья, гречку, фундук, семена льна и подсолнечника. В другой миске смешайте яблочный сок, мед, оливковое масло и молотую корицу. Влейте эту смесь в миску с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы все хорошо соединилось. Разложите смесь на приготовленный противень, разровняйте и немного прижмите лопаткой. Поместите противень в разогретую духовку и запекайте гранолу в течение 15 минут. Выньте противень, перемешайте гранолу и верните её в духовку еще на 10 минут, чтобы она запеклась равномерно. Мелко нарежьте сухофрукты на любой выбор и добавьте их к граноле. Перемешайте. Поставьте противень с гранолой обратно в духовку и запекайте ещё 5-7 минут. После тщательного остывания полностью переложите гранолу в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Гранолу можно хранить в течение 4 недель. Вы можете экспериментировать с этим рецептом, заменяя яблочный сок на апельсиновый или добавляя в гранолу другие орехи и сухофрукты, чтобы придать ей новый вкус. Такая гречневая гранола будет прекрасным дополнением к вашему завтраку, и она позволит вам начать свой день с полезных и вкусных ингредиентов.