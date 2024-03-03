Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Wall Street Journal: ВВС США хотят 1000 истребителей, которые смогут действовать автономно
Минобороны РФ: Ефрейтор ВС РФ Быргазов в одиночку захватил важный опорный пункт ВСУ
Пес по кличке Балбес спас российских солдат от удара дрона ВСУ
Ученые из России и Беларуси создали вещества для борьбы с агрессивным раком молочной железы
Министерство ВС Франции раскрыло список поставленных Киеву вооружений
Правильные манеры общения с хомяком
Что нужно знать, когда выбираете какой сорт кабачков посадить
Традиционный шоколад превращается в дорогое удовольствие из-за цен на какао
55-летний житель Красноярска предстанет перед судом за убийства, совершённые в 1998 году
Гречневая гранола: полезное сочетание двух видов круп, орехов, сухофруктов, мёда и сока

Гречневая гранола: полезный завтрак, который легко сделать самим

2:35
Еда

Гречневая гранола — отличное решение для того, чтобы разнообразить завтрак и добавить полезных ингредиентов в рацион. Этот продукт можно легко приготовить самостоятельно по рекомендации "Гастроном.ру", выбрав идеальное сочетание ингредиентов и пропорций.

Гречневая гранола: полезный завтрак, который легко сделать самим
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гранола отличается от мюсли тем, что она запекается в духовке. Она состоит из злаков, орехов, семян, масла и мёда, что делает ее отличным источником клетчатки и энергии на весь день.

Готовая гранола подается с молоком, йогуртом или сока на завтрак. Она также имеет отличный вкус и текстуру благодаря сочетанию хрустящих злаков, ароматных сухофруктов и орехов.

Ингредиенты:

— 250 г овсяных хлопьев,

— 50 г гречки,

— 50 г фундука,

— 50 г сухофруктов (на ваш выбор),

— 50 г семян подсолнечника,

— 1 столовая ложка семян льна,

— 3 столовые ложки мёда,

— 3 столовые ложки оливкового масла,

— 3 столовые ложки яблочного сока,

— &frac14 чайной ложки молотой корицы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 °C и приготовьте противень, покрыв его бумагой для выпечки.
  2. Мелко нарубите фундук. В большой миске смешайте овсяные хлопья, гречку, фундук, семена льна и подсолнечника.
  3. В другой миске смешайте яблочный сок, мед, оливковое масло и молотую корицу.
  4. Влейте эту смесь в миску с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы все хорошо соединилось.
  5. Разложите смесь на приготовленный противень, разровняйте и немного прижмите лопаткой.
  6. Поместите противень в разогретую духовку и запекайте гранолу в течение 15 минут.
  7. Выньте противень, перемешайте гранолу и верните её в духовку еще на 10 минут, чтобы она запеклась равномерно.
  8. Мелко нарежьте сухофрукты на любой выбор и добавьте их к граноле. Перемешайте.
  9. Поставьте противень с гранолой обратно в духовку и запекайте ещё 5-7 минут.
  10. После тщательного остывания полностью переложите гранолу в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Гранолу можно хранить в течение 4 недель. Вы можете экспериментировать с этим рецептом, заменяя яблочный сок на апельсиновый или добавляя в гранолу другие орехи и сухофрукты, чтобы придать ей новый вкус. Такая гречневая гранола будет прекрасным дополнением к вашему завтраку, и она позволит вам начать свой день с полезных и вкусных ингредиентов.

Гранола из гречки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Ракета "Циркон". Гиперзвук, неподвластный Западу ещё несколько лет Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Древнейший склад оружия: в Израиле обнаружили свидетельства военных навыков наших предков 7200 лет назад
Последние материалы
ВС РФ штурмуют Ивановское и Богдановку на пути к Часов Яру
The Times: Разведка РФ способна отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину
Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО у границ России
Драник из брокколи с лососем и яйцом: завтрак как в ресторане
В США опасный вирус стал превращать оленей в "зомби"
Инфекции через нос: почему врачи предостерегают от этой привычки
В зоне спецоперации погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной
"Китайский ширпотреб" может снова наводнить магазины
CNN: Новый законопроект по помощи Украине республиканцы могут одобрить в марте-апреле
SuperJob: В России 40% сотрудников не пользуются полисом ДМС от работодателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников