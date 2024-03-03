Гречневая гранола: полезное сочетание двух видов круп, орехов, сухофруктов, мёда и сока

Гречневая гранола — отличное решение для того, чтобы разнообразить завтрак и добавить полезных ингредиентов в рацион. Этот продукт можно легко приготовить самостоятельно по рекомендации "Гастроном.ру", выбрав идеальное сочетание ингредиентов и пропорций.
Гранола отличается от мюсли тем, что она запекается в духовке. Она состоит из злаков, орехов, семян, масла и мёда, что делает ее отличным источником клетчатки и энергии на весь день.
Готовая гранола подается с молоком, йогуртом или сока на завтрак. Она также имеет отличный вкус и текстуру благодаря сочетанию хрустящих злаков, ароматных сухофруктов и орехов.
Ингредиенты:
— 250 г овсяных хлопьев,
— 50 г гречки,
— 50 г фундука,
— 50 г сухофруктов (на ваш выбор),
— 50 г семян подсолнечника,
— 1 столовая ложка семян льна,
— 3 столовые ложки мёда,
— 3 столовые ложки оливкового масла,
— 3 столовые ложки яблочного сока,
— ¼ чайной ложки молотой корицы.
Приготовление:
Гранолу можно хранить в течение 4 недель. Вы можете экспериментировать с этим рецептом, заменяя яблочный сок на апельсиновый или добавляя в гранолу другие орехи и сухофрукты, чтобы придать ей новый вкус. Такая гречневая гранола будет прекрасным дополнением к вашему завтраку, и она позволит вам начать свой день с полезных и вкусных ингредиентов.
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