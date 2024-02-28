С этим завтраком вы будете сыты до обеда: минимум усилий для приготовления необычной овсянки

Овсянка в банке — отличный вариант питательного завтрака

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

По этому рецепту можно приготовить вкусный и полезный завтрак из овсяных хлопьев. Благодаря полезным продуктам, входящими в состав, вы будете сыты до обеда. Рецепт опубликовал сайт ilovecooking.ie.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

40 г овсяных хлопьев,

220 мл молока,

1-2 столовые ложки льняного семени,

2 столовые ложки какао-порошка,

1 столовая ложка мёда или кленового сиропа,

1 банан,

1 столовая ложка арахисового масла,

1 кусочек растопленного 70%-ного тёмного шоколада,

измельчённые орехи по желанию.

Приготовление:

В большую миску положите овсяные хлопья, семена и какао-порошок, перемешайте до получения однородной массы. Добавьте молоко и мёд. Возьмите банку и и положите в нее нарезанный банан, залейте овсяной смесью. Поставьте в холодильник примерно на час. Добавьте арахисовое масло и растопленный шоколад. Оставьте в холодильнике на ночь, и на следующее утро блюдо будет готово к завтраку. Добавьте измельчённые орехи или фрукты.