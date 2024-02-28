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С этим завтраком вы будете сыты до обеда: минимум усилий для приготовления необычной овсянки

Овсянка в банке — отличный вариант питательного завтрака

1:07
Еда

По этому рецепту можно приготовить вкусный и полезный завтрак из овсяных хлопьев. Благодаря полезным продуктам, входящими в состав, вы будете сыты до обеда. Рецепт опубликовал сайт ilovecooking.ie.

Овсянка в банке — отличный вариант питательного завтрака
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 40 г овсяных хлопьев,
  • 220 мл молока,
  • 1-2 столовые ложки льняного семени,
  • 2 столовые ложки какао-порошка,
  • 1 столовая ложка мёда или кленового сиропа,
  • 1 банан,
  • 1 столовая ложка арахисового масла,
  • 1 кусочек растопленного 70%-ного тёмного шоколада,
  • измельчённые орехи по желанию.

Приготовление:

  1. В большую миску положите овсяные хлопья, семена и какао-порошок, перемешайте до получения однородной массы.
  2. Добавьте молоко и мёд.
  3. Возьмите банку и и положите в нее нарезанный банан, залейте овсяной смесью.
  4. Поставьте в холодильник примерно на час.
  5. Добавьте арахисовое масло и растопленный шоколад.
  6. Оставьте в холодильнике на ночь, и на следующее утро блюдо будет готово к завтраку.
  7. Добавьте измельчённые орехи или фрукты.
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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