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Бефстроганов из свинины: готовится в густом сливочном соусе с шампиньонами

Бефстроганов из свинины: мясо получается очень нежным

1:25
Еда

Бефстроганов в этом рецепте от "Меню недели" готовится не из говядины, а из свинины, поэтому он получается мягким, сочным и нежным, с лёгким ароматом грибов и лука.

Бефстроганов из свинины: мясо получается очень нежным
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 500 г свинины,

— 200 г шампиньонов,

— 1 лук репчатый,

— 1 зубчик чеснока,

— 200 г сливок (не менее 20% жирности),

— 30 мл подсолнечного или сливочного масла,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка чёрного перца.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и пропустите чеснок через пресс. Нарежьте шампиньоны на небольшие кусочки.
  2. Нарежьте свинину на тонкие полоски.
  3. На среднем огне разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
  4. Добавьте свинину и хорошо перемешайте. Продолжайте обжаривать на среднем огне в течение около 10 минут до готовности свинины.
  5. Добавьте шампиньоны и обжаривайте еще 3-5 минут, пока они не станут мягкими.
  6. Влейте сливки в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Потушите на медленном огне еще 3-5 минут, чтобы соус немного загустел.

Готовый бефстроганов готов к подаче. Подайте его с гарниром по вашему выбору, например, с картофельным пюре или отварным рисом. Приятного аппетита! Наслаждайтесь сочным и ароматным бефстрогановом!

БЕФСТРОГАНОВ - ужин за 30 МИНУТ | Меню недели | Кулинарная школа
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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