Бефстроганов из свинины: готовится в густом сливочном соусе с шампиньонами

Бефстроганов из свинины: мясо получается очень нежным

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Бефстроганов в этом рецепте от "Меню недели" готовится не из говядины, а из свинины, поэтому он получается мягким, сочным и нежным, с лёгким ароматом грибов и лука.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 500 г свинины,

— 200 г шампиньонов,

— 1 лук репчатый,

— 1 зубчик чеснока,

— 200 г сливок (не менее 20% жирности),

— 30 мл подсолнечного или сливочного масла,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка чёрного перца.

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками и пропустите чеснок через пресс. Нарежьте шампиньоны на небольшие кусочки. Нарежьте свинину на тонкие полоски. На среднем огне разогрейте масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте свинину и хорошо перемешайте. Продолжайте обжаривать на среднем огне в течение около 10 минут до готовности свинины. Добавьте шампиньоны и обжаривайте еще 3-5 минут, пока они не станут мягкими. Влейте сливки в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Потушите на медленном огне еще 3-5 минут, чтобы соус немного загустел.

Готовый бефстроганов готов к подаче. Подайте его с гарниром по вашему выбору, например, с картофельным пюре или отварным рисом. Приятного аппетита! Наслаждайтесь сочным и ароматным бефстрогановом!