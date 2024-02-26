Свиной шашлык в духовке в рукаве: получается ничуть не хуже, чем на мангале

Идея готовить свиной шашлык в рукаве в духовке имеет свои преимущества. Во-первых, это позволяет готовить шашлык в любое время года, независимо от погоды. Во-вторых, мясо, приготовленное в духовке, получается сочным и ароматным, близким к тому, как если бы вы готовили его на мангале.
Чтобы приготовить свиной шашлык в рукаве в духовке по рецепту сайта "Гастроном.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:
— 1 кг мякоти свинины
— 2 зубчика чеснока
— 1 л кефира
— 2 ч. л. сушёных прованских или других трав по вашему вкусу
— 5 мелких луковиц
— соль, свежемолотый чёрный перец
Приготовление:
Для такого шашлыка лучше использовать свиную вырезку, чтобы мясо не оказалось слишком жирным. Маринование в кефире делает мясо сочным и нежным. Готовый шашлык в рукаве в духовке будет отличным блюдом на любой праздник или семейный ужин.
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