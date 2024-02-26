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Свиной шашлык в духовке в рукаве: получается ничуть не хуже, чем на мангале

Свиной шашлык в рукаве в духовке: духовка останется чистой, а мясо получится очень вкусным

1:41
Еда

Идея готовить свиной шашлык в рукаве в духовке имеет свои преимущества. Во-первых, это позволяет готовить шашлык в любое время года, независимо от погоды. Во-вторых, мясо, приготовленное в духовке, получается сочным и ароматным, близким к тому, как если бы вы готовили его на мангале.

Свиной шашлык в рукаве в духовке: духовка останется чистой, а мясо получится очень вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы приготовить свиной шашлык в рукаве в духовке по рецепту сайта "Гастроном.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:

— 1 кг мякоти свинины
— 2 зубчика чеснока
— 1 л кефира
— 2 ч. л. сушёных прованских или других трав по вашему вкусу
— 5 мелких луковиц
— соль, свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

  1. Вымойте и нарежьте мясо крупными кубиками. Для маринада смешайте прессованный чеснок с кефиром, добавьте травы, соль, перец. Положите мясо в маринад, перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час.
  2. Нарежьте лук толстыми кольцами. Выньте мясо из маринада, обсушите и нанижите на шпажки, чередуя с луком. Уложите мясо в кулинарный рукав, завяжите концы и наколите пакет ножом.
  3. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите шашлык на противень и запекайте 30 минут. Затем разрежьте верх рукава и запекайте еще около 15 минут, чтобы верх подрумянился.

Для такого шашлыка лучше использовать свиную вырезку, чтобы мясо не оказалось слишком жирным. Маринование в кефире делает мясо сочным и нежным. Готовый шашлык в рукаве в духовке будет отличным блюдом на любой праздник или семейный ужин.

Шашлык в рукаве в духовке 💝 Как приготовить ШАШЛЫК в духовке в рукаве
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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