Свиной шашлык в духовке в рукаве: получается ничуть не хуже, чем на мангале

Свиной шашлык в рукаве в духовке: духовка останется чистой, а мясо получится очень вкусным

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Идея готовить свиной шашлык в рукаве в духовке имеет свои преимущества. Во-первых, это позволяет готовить шашлык в любое время года, независимо от погоды. Во-вторых, мясо, приготовленное в духовке, получается сочным и ароматным, близким к тому, как если бы вы готовили его на мангале.

Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы приготовить свиной шашлык в рукаве в духовке по рецепту сайта "Гастроном.ру", вам понадобятся следующие ингредиенты на 6 порций:

— 1 кг мякоти свинины

— 2 зубчика чеснока

— 1 л кефира

— 2 ч. л. сушёных прованских или других трав по вашему вкусу

— 5 мелких луковиц

— соль, свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

Вымойте и нарежьте мясо крупными кубиками. Для маринада смешайте прессованный чеснок с кефиром, добавьте травы, соль, перец. Положите мясо в маринад, перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час. Нарежьте лук толстыми кольцами. Выньте мясо из маринада, обсушите и нанижите на шпажки, чередуя с луком. Уложите мясо в кулинарный рукав, завяжите концы и наколите пакет ножом. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите шашлык на противень и запекайте 30 минут. Затем разрежьте верх рукава и запекайте еще около 15 минут, чтобы верх подрумянился.

Для такого шашлыка лучше использовать свиную вырезку, чтобы мясо не оказалось слишком жирным. Маринование в кефире делает мясо сочным и нежным. Готовый шашлык в рукаве в духовке будет отличным блюдом на любой праздник или семейный ужин.