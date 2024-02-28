Хрустящие сырные шарики: нежный сыр внутри и аппетитная корочка снаружи

Сырные шарики во фритюре: аппетитная закуска с расплавленным сыром внутри

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Румяная и хрустящая корочка сырных шариков прекрасно сочетается с нежным сырным центром. Приготовьте эту прекрасную закуску от "Лайфхакер.ру", и увидите, что ваши близкие будут просить приготовить их снова и снова!

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 500 г моцареллы,

— 1 яйцо,

— 100 г панировочных сухарей (панко или обычные),

— 1 чайная ложка сушёного молотого чеснока,

— 100 г крем-сыра,

— 50 г пшеничной муки,

— ½ чайной ложки сушёного орегано,

— 1/3 чайной ложки соли,

— 500 мл растительного масла.

Приготовление:

Тертую моцареллу натрите на крупной тёрке и положите в большую миску. Взбейте яйцо и добавьте его к моцарелле. Смешайте панировочные сухари с половиной сушёного молотого чеснока и добавьте эту смесь к моцарелле и яйцу. Добавьте к куче муку, оставшийся чеснок, сушёное орегано и соль. Хорошо перемешайте всю массу, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Сформируйте небольшие шарики из полученной массы. Обведите каждый шарик пальцами, чтобы он стал плотным и компактным. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле на среднем огне. Осторожно опускайте шарики во фритюр и обжаривайте их в масле до золотисто-коричневого цвета. Обжаривайте несколько шариков за раз, но не перегружайте сковороду. Как только шарики станут золотисто-коричневыми, вынимайте их из масла с помощью шумовки и переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Повторяйте процесс обжаривания со всеми сырными шариками.

Ваши сырные шарики во фритюре готовы! Подавайте их горячими как закуску или основное блюдо. Приятного аппетита!