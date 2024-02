Аппетитная курица в духовке с этим маринадом вызовет восторг: просто пальчики оближешь

Your browser does not support the audio element.

Приготовьте эту сочную курицу в духовке. Накормите семью сытным и вкусным ужином.

Фото: Own work by Michael J. Bennett is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license