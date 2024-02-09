Аппетитная курица в духовке с этим маринадом вызовет восторг: просто пальчики оближешь

Сочная курица в духовке с хрустящей корочкой — блюдо для всей семьи

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эту сочную курицу в духовке. Накормите семью сытным и вкусным ужином.

Фото: Own work by Michael J. Bennett is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

1 кг куриных голеней,

1,5 столовые ложки горчицы,

1,5 столовые ложки мёда,

1 столовая ложка кетчупа,

1 столовая ложка сметаны,

1 столовая ложка соевого соуса,

соль, перец — по вкусу,

половинка лайма,

4 дольки чеснока.

Процесс приготовления

1. Все составляющие соедините, чеснок натрите на мелкой тёрке.

2. Курицу помойте и обсушите с помощью бумажного полотенца. Смажьте маринадом, накройте плёнкой, оставьте в холодильнике на 60 минут. Можно и на сутки.

3. Выложите мясо на противень, запекайте полчаса при 200 градусах.

Подайте курицу с картофельным пюре/булгуром/овощным салатом.

Источник: группа В Контакте "Самые необычные рецепты мира"