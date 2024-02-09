Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол Украины пожаловалась в США на острую нехватку ракет у ВСУ
В какой ситуации водителю может понадобиться снег: интересный лайфхак для автомобилистов
Ученые заявили, что низкоуглеводный завтрак является идеальным для диабетиков
Уникальные питомцы для вашего дома: маленькие свинки, еноты, лисы и обезьяны
Певица Мадонна испугала поклонников странной фотосессией
Тренер Назаров уверен, что интервью Путина Карлсону повлияет на спортивную повестку
Александр Ревва опубликовал фото с красавицей дочкой Алисой
Как бороться со слизнями на участке
Секретарь СНБО Данилов: на сбитом в Белгородской области Ил-76 не было украинских пленных
Аппетитная курица в духовке с этим маринадом вызовет восторг: просто пальчики оближешь

Сочная курица в духовке с хрустящей корочкой — блюдо для всей семьи

0:59
Еда

Приготовьте эту сочную курицу в духовке. Накормите семью сытным и вкусным ужином.

Сочная курица в духовке с хрустящей корочкой — блюдо для всей семьи
Фото: Own work by Michael J. Bennett is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных голеней,
  • 1,5 столовые ложки горчицы,
  • 1,5 столовые ложки мёда,
  • 1 столовая ложка кетчупа,
  • 1 столовая ложка сметаны,
  • 1 столовая ложка соевого соуса,
  • соль, перец — по вкусу,
  • половинка лайма,
  • 4 дольки чеснока.

Процесс приготовления

1. Все составляющие соедините, чеснок натрите на мелкой тёрке.

2. Курицу помойте и обсушите с помощью бумажного полотенца. Смажьте маринадом, накройте плёнкой, оставьте в холодильнике на 60 минут. Можно и на сутки.

3. Выложите мясо на противень, запекайте полчаса при 200 градусах.

Подайте курицу с картофельным пюре/булгуром/овощным салатом.

Источник: группа В Контакте "Самые необычные рецепты мира"

Секрет самой вкусной Курицы. Мега Сочная курица в духовке. Этот рецепт курицы невозможно испортить!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд спела хит Юрия Шатунова
Кофе с какао: очень удачное сочетание вкусов
Ученые заявили, что кофеином возможно восполнить недостаток сна
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии
Изучаем кошачий характер: лучшие породы с неповторимыми привычками
До 20% продавцов недвижимости в Москве стали давать скидку, заметили риелторы
Эксперт Белов назвал возможную национализацию активов "Роснефти" в Германии "прихватизацией"
Ксения Собчак высказалась об интервью Карлсона с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников