Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина

Классический салат из печени трески — прекрасный выбор как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Салат по рецепту сайта "Гастроном.ру" легко приготовить, вам понадобятся для этого всего лишь несколько ингредиентов.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты на 2 порции:
— яйца — 2 шт.,
— небольшая репчатая луковица — 1 шт.,
— винный или столовый уксус — 2 ч. л.,
— твёрдый сыр — 70 г,
— консервированная печень трески — 1 банка,
— майонез — 2 ст. л.,
— соль, молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Поставьте яйца в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите не более 10 минут.
Залейте сваренные яйца холодной водой и оставьте на 10 минут для остывания. Затем очистите и мелко нарежьте.
Луковицу очистите и нарежьте очень мелко. Замачивайте лук в уксусе около 10 минут.
Тёртый сыр натрите на терке. Печень трески слейте с жидкостью из банки и разомните вилкой.
В большую миску положите печень трески, нарезанные яйца, лук (отжатый от уксуса) и тёртый сыр. Тщательно перемешайте.
Добавьте майонез, соль, перец, перемешайте салат.
Салат из печени трески готов! Подавайте его на стол или разложите на ломтиках черного хлеба для оригинального подачи. Попробуйте этот рецепт, и у вас получится вкусное блюдо, которое можно приготовить в любое время и для любого повода. Наслаждайтесь!
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