Вкуснейший апельсиновый кекс: приятнейший аромат будет по всей квартире

Приготовьте аппетитные намазку для бутербродов. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарежьте в форме кубиков огурец, яйца и печень трески.
2. Лук накрошите, соедините с майонезом, всё перемешайте.
3. Начинку выложите в тарталетки. Для украшения используйте листья петрушки. Сверху можно украсить и кусочками свежего огурца.
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