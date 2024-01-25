Вкуснейший апельсиновый кекс: приятнейший аромат будет по всей квартире

Вкуснейшая намазка на бутерброды

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте аппетитные намазку для бутербродов. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Mike McCune from Portland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

печень трески (1 баночка),

солёный огурец (1шт),

перепелиные яйца (10 шт),

зелёный лук (10 г),

майонез (1 ст. л),

тарталетки.

Приготовление:

1. Нарежьте в форме кубиков огурец, яйца и печень трески.

2. Лук накрошите, соедините с майонезом, всё перемешайте.

3. Начинку выложите в тарталетки. Для украшения используйте листья петрушки. Сверху можно украсить и кусочками свежего огурца.