Сделайте ваш кофе вкуснее: эти натуральные добавки придадут напитку новые оттенки

Как придать новый вкус кофе

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от пресного кофе или кофейных добавок, в которых много искусственных красителей и ароматизаторов? Попробуйте вместо этого эти полезные способы придать пикантности вашему напитку, пишет thethingswellmake.com.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Кокосовое или миндальное молоко. Если вы хотите сократить потребление молочных продуктов, миндальное молоко — это вкусная добавка, которая придаст новый вкус кофе. Если у вас аллергия на орехи (или вам не нравится вкус миндаля), кокосовое молоко — ещё одна альтернатива. Оно придаёт кофе мягкий вкус и восхитительную сливочность. Хотя их удобно покупать, вы также можете легко приготовить кокосовое молоко или миндальное молоко самостоятельно.

Ещё один способ придать кофе мягкий кокосовый вкус — смешать кокосовые сливки с экстрактом ванили, чтобы приготовить ванильный крем для кофе без молока.