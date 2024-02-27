Стейки в апельсиновом маринаде: подаются со сливочным соусом на белом вине

Предлагаем вам отличный рецепт стейков в апельсиновом маринаде в американским стиле. Приготовьте американские стейки от сайта "Гастроном.ру", оцените по достоинству лёгкие цитрусовые нотки готового мяса и густой сливочный соус с белым вином, с которым оно подаётся.
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты (на 6 порций):
6 стейков (каждый должен весить по 180 г),
100 г сливочного масла,
200 мл сухого белого вина,
соль, ч1ёрный молотый перец — по вкусу.
Для маринада:
50 мл оливкового масла,
2 крупных апельсина,
2 ст. л. зерновой горчицы.
Приготовление
Для маринада из апельсинов приготовьте смесь из цедры и сока двух апельсинов, зерновой горчицы, оливкового масла, соли и перца. Этот ароматный маринад придаст стейкам неповторимый вкус.
Натрите стейки солью и перцем, залейте их приготовленным маринадом и оставьте на час. Так стейки насытятся ароматами апельсина.
Подготовьте соус. Для этого налейте в кастрюльку вино и прогревайте, пока оно в два раза не уменьшится в объёме.
Достаньте стейки из маринада, а сам маринад влейте к вину, закипятите и прогревайте три минуты на сильном огне. Выключите огонь и добавляйте в соус масло маленькими кусочками, дожидаясь, пока предыдущие расплавятся. Добавьте перец и соль по вкусу.
Обжарьте маринованные стейки на гриле до желаемой степени прожарки, периодически переворачивая. После жарки дайте мясу "отдохнуть" под фольгой, чтобы оно стало сочным.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ