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Стейки в апельсиновом маринаде: подаются со сливочным соусом на белом вине

Стейки в апельсиновом маринаде: мясо по американскому рецепту

1:51
Еда

Предлагаем вам отличный рецепт стейков в апельсиновом маринаде в американским стиле. Приготовьте американские стейки от сайта "Гастроном.ру", оцените по достоинству лёгкие цитрусовые нотки готового мяса и густой сливочный соус с белым вином, с которым оно подаётся.

Стейки в апельсиновом маринаде: мясо по американскому рецепту
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 6 стейков (каждый должен весить по 180 г),
  • 100 г сливочного масла,
  • 200 мл сухого белого вина,
  • соль, ч1ёрный молотый перец — по вкусу.

Для маринада:

  • 50 мл оливкового масла,
  • 2 крупных апельсина,
  • 2 ст. л. зерновой горчицы.

Приготовление

  1. Для маринада из апельсинов приготовьте смесь из цедры и сока двух апельсинов, зерновой горчицы, оливкового масла, соли и перца. Этот ароматный маринад придаст стейкам неповторимый вкус.
  2. Натрите стейки солью и перцем, залейте их приготовленным маринадом и оставьте на час. Так стейки насытятся ароматами апельсина.
  3. Подготовьте соус. Для этого налейте в кастрюльку вино и прогревайте, пока оно в два раза не уменьшится в объёме.
  4. Достаньте стейки из маринада, а сам маринад влейте к вину, закипятите и прогревайте три минуты на сильном огне. Выключите огонь и добавляйте в соус масло маленькими кусочками, дожидаясь, пока предыдущие расплавятся. Добавьте перец и соль по вкусу.
  5. Обжарьте маринованные стейки на гриле до желаемой степени прожарки, периодически переворачивая. После жарки дайте мясу "отдохнуть" под фольгой, чтобы оно стало сочным.
  6. Нарежьте стейки тонкими ломтиками, перекрестно нарежьте поперек волокон, полейте ароматным апельсиновым соусом, посыпьте свежемолотым чёрным перцем и подавайте.

Приятного аппетита!

Готовим свинину в апельсиновом маринаде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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