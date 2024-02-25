Рассказываем, как выбрать спелый ананас - советами поделился шеф-повар

Как выбрать спелый ананас

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Незрелый ананас практически непригоден для употребления в пищу. Шеф-повар ресторана "Barceloneta" Алексей Павлов поделился своими советами о том, как определить вкусный фрукт.

Фото: архив Правды.Ру by isaaa. org

Тест на спелость. Попробуйте вытащить несколько листьев из центра султана ананаса. Если они легко отходят, то фрукт уже спелый.

Цвет плода. Хороший ананас имеет ровную овальную форму, весит около 2 кг и обладает ярко-желтой или оранжевой кожурой с зелеными или коричневыми прожилками. На поверхности должны быть чешуйки с подсохшими глазками.

Ощупь и звук. Спелый ананас слегка упругий на ощупь и издает характерный хрустящий звук при постукивании.

Проверка султана: Попробуйте покрутить султан ананаса. У спелого фрукта пальмочка легко отходит от плода.

Аромат. Найдите ананас с приятным, но не слишком интенсивным фруктовым ароматом. Слишком сильный запах может свидетельствовать о перезрелости, а отсутствие аромата — о недозрелости.