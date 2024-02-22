Эти котлеты сочные и аппетитные: просто тают во рту

Домашние котлеты из говяжьего фарша

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Пре аппетитные котлеты из фарша — быстрое и вкусное блюдо. Рецептом поделился сайт russianfood. com.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша,

1 шт. репчатого лука,

1 куриное яйцо,

соль по вкусу,

перец по вкусу,

30 мл растительного масла,

50 мл кипятка,

4 ст. ложки панировочных сухарей (или муки).

Приготовление:

Выложите фарш в миску. Очистите лук и натрите на мелкой терке, затем добавьте к фаршу.

Разбейте яйцо в миску с фаршем, добавьте соль, перец, всё тщательно перемешайте.

Мокрыми руками сформируйте котлеты.

Обваляйте подготовленные котлеты в панировочных сухарях или муке.

Обжарьте котлеты на растительном масле сначала на среднем огне до золотистости (2-3 минуты), затем переверните и обжарьте с другой стороны также 2-3 минуты.

Положите котлеты в сковороду, добавьте 50 мл кипятка.

Тушите котлеты на самом маленьком огне под крышкой в течение 7-10 минут.