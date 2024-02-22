Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое дезодорант-кристалл, и как он на самом деле работает
Garden Life: новый cozy-симулятор по выращиванию растений в саду
Петербургский суд предупредил Scally Milano
Владельцы пункта выдачи заказов Wildberries в Московской области вынесли оттуда товаров на 5,4 млн
Теннисистка Рыбакина прекратила своё участие в турнире WTA-1000 в Дубае из-за проблем со здоровьем
Миршаймер: Украина лишится еще больше территорий без переговоров о мире
Врач Шуппо назвал хроническое воспаление причиной деменции
Госдума: "Новые люди" предложили отзывать чиновников через "Госуслуги"
Путин назвал хорошими впечатления от полёта на Ту-160М
Эти котлеты сочные и аппетитные: просто тают во рту

Домашние котлеты из говяжьего фарша

1:07
Еда

Пре аппетитные котлеты из фарша — быстрое и вкусное блюдо. Рецептом поделился сайт russianfood. com.

Домашние котлеты из говяжьего фарша
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша,
  • 1 шт. репчатого лука,
  • 1 куриное яйцо,
  • соль по вкусу,
  • перец по вкусу,
  • 30 мл растительного масла,
  • 50 мл кипятка,
  • 4 ст. ложки панировочных сухарей (или муки).

Приготовление:

Выложите фарш в миску. Очистите лук и натрите на мелкой терке, затем добавьте к фаршу.

Разбейте яйцо в миску с фаршем, добавьте соль, перец, всё тщательно перемешайте.

Мокрыми руками сформируйте котлеты.

Обваляйте подготовленные котлеты в панировочных сухарях или муке.

Обжарьте котлеты на растительном масле сначала на среднем огне до золотистости (2-3 минуты), затем переверните и обжарьте с другой стороны также 2-3 минуты.

Положите котлеты в сковороду, добавьте 50 мл кипятка.

Тушите котлеты на самом маленьком огне под крышкой в течение 7-10 минут.

Сочные и Нежные КОТЛЕТЫ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Врач Шуппо назвал хроническое воспаление причиной деменции
Госдума: "Новые люди" предложили отзывать чиновников через "Госуслуги"
Путин назвал хорошими впечатления от полёта на Ту-160М
Почему постоянная доливка моторного масла в автомобиль может быть опасной
Домашние котлеты из говяжьего фарша
Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"
Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
РИА Новости: наскальные рисунки в Каповой пещере создала, вероятно, женщина
В онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал "Красный 5"
Использовать как щит: к обороне Харькова в первом эшелоне готовят пенсионеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников