Эти котлеты сочные и аппетитные: просто тают во рту

Пре аппетитные котлеты из фарша — быстрое и вкусное блюдо. Рецептом поделился сайт russianfood. com.
Ингредиенты:
Приготовление:
Выложите фарш в миску. Очистите лук и натрите на мелкой терке, затем добавьте к фаршу.
Разбейте яйцо в миску с фаршем, добавьте соль, перец, всё тщательно перемешайте.
Мокрыми руками сформируйте котлеты.
Обваляйте подготовленные котлеты в панировочных сухарях или муке.
Обжарьте котлеты на растительном масле сначала на среднем огне до золотистости (2-3 минуты), затем переверните и обжарьте с другой стороны также 2-3 минуты.
Положите котлеты в сковороду, добавьте 50 мл кипятка.
Тушите котлеты на самом маленьком огне под крышкой в течение 7-10 минут.
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