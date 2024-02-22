Итальянский шеф-повар рассказал, как нужно готовить идеальную лазанью

Шеф-повар Сальваторе поделился секретами приготовления настоящей лазаньи

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление лазаньи — это искусство, в котором каждая деталь имеет значение. В этом деле очень важно следовать рецепту и не пытаться ускорить процесс. Об этом напомнил шеф-повар сети ресторанов IL Патио Ромео Сальваторе.

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Соус болоньезе действительно является одним из ключевых компонентов классической лазаньи, подчеркнул эксперт.

Основные моменты, которые стоит учитывать при приготовлении соуса болоньезе, по словам повара, включают в себя:

Обжарку лука и сельдерея. Этот этап придает соусу глубину вкуса и аромата. Добавление говяжьего фарша. Важно обжаривать его до образования корочки, чтобы мясо стало более насыщенным по вкусу. Постепенное вливание красного вина. Этот шаг добавляет новые нюансы и оттенки в соус, помогая усилить его вкус.

Главным этапом приготовления лазаньи является томатный соус, уверен шеф-повар. Его нужно готовить медленно.

"Всё это тушим от 2 до 5 часов на медленном огне. Все составляющие болоньезе должны пропитаться друг другом. Можно добавить в болоньезе базилик или другие травы, которые отдадут ему свои ароматы. Тесто для лазаньи должно быть свежим — приготовили, раскатали и сразу готовить, сушить пласты пасты не нужно", — объяснил Сальваторе.

Помимо соуса, важно также уделить внимание другим составляющим лазаньи: свежей пасте, бешамель-соусу, моцарелле, которые выкладываются слоями в форму для запекания, напоминает Газета.Ru.

Подготовленную таким образом лазанью следует прикрыть фольгой, и запекать 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов, заключил шеф-повар.