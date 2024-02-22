Итальянский шеф-повар рассказал, как нужно готовить идеальную лазанью

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Шеф-повар Сальваторе поделился секретами приготовления настоящей лазаньи

1:45
Еда

Приготовление лазаньи — это искусство, в котором каждая деталь имеет значение. В этом деле очень важно следовать рецепту и не пытаться ускорить процесс. Об этом напомнил шеф-повар сети ресторанов IL Патио Ромео Сальваторе.

Шеф-повар Сальваторе поделился секретами приготовления настоящей лазаньи
Фото: commons.wikimedia.org by jules / stonesoup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Соус болоньезе действительно является одним из ключевых компонентов классической лазаньи, подчеркнул эксперт.

Основные моменты, которые стоит учитывать при приготовлении соуса болоньезе, по словам повара, включают в себя:

  1. Обжарку лука и сельдерея. Этот этап придает соусу глубину вкуса и аромата.
  2. Добавление говяжьего фарша. Важно обжаривать его до образования корочки, чтобы мясо стало более насыщенным по вкусу.
  3. Постепенное вливание красного вина. Этот шаг добавляет новые нюансы и оттенки в соус, помогая усилить его вкус.

Главным этапом приготовления лазаньи является томатный соус, уверен шеф-повар. Его нужно готовить медленно.

"Всё это тушим от 2 до 5 часов на медленном огне. Все составляющие болоньезе должны пропитаться друг другом. Можно добавить в болоньезе базилик или другие травы, которые отдадут ему свои ароматы. Тесто для лазаньи должно быть свежим — приготовили, раскатали и сразу готовить, сушить пласты пасты не нужно", — объяснил Сальваторе.

Помимо соуса, важно также уделить внимание другим составляющим лазаньи: свежей пасте, бешамель-соусу, моцарелле, которые выкладываются слоями в форму для запекания, напоминает Газета.Ru.

Подготовленную таким образом лазанью следует прикрыть фольгой, и запекать 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов, заключил шеф-повар.

🇮🇹 ЛАЗАНЬЯ 🇮🇹 Самый настоящий рецепт лазаньи с соусом бешамель и болоньезе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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