Итальянский шеф-повар рассказал, как нужно готовить идеальную лазанью

Приготовление лазаньи — это искусство, в котором каждая деталь имеет значение. В этом деле очень важно следовать рецепту и не пытаться ускорить процесс. Об этом напомнил шеф-повар сети ресторанов IL Патио Ромео Сальваторе.
Соус болоньезе действительно является одним из ключевых компонентов классической лазаньи, подчеркнул эксперт.
Основные моменты, которые стоит учитывать при приготовлении соуса болоньезе, по словам повара, включают в себя:
Главным этапом приготовления лазаньи является томатный соус, уверен шеф-повар. Его нужно готовить медленно.
"Всё это тушим от 2 до 5 часов на медленном огне. Все составляющие болоньезе должны пропитаться друг другом. Можно добавить в болоньезе базилик или другие травы, которые отдадут ему свои ароматы. Тесто для лазаньи должно быть свежим — приготовили, раскатали и сразу готовить, сушить пласты пасты не нужно", — объяснил Сальваторе.
Помимо соуса, важно также уделить внимание другим составляющим лазаньи: свежей пасте, бешамель-соусу, моцарелле, которые выкладываются слоями в форму для запекания, напоминает Газета.Ru.
Подготовленную таким образом лазанью следует прикрыть фольгой, и запекать 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов, заключил шеф-повар.
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