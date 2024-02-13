Идеальный мясной соус для пасты болоньезе или лазаньи: открываем маленький секрет

Есть простой способ приготовления идеального мясного соуса для пасты болоньезе или лазаньи — для него нужно просто добавить в фарш воду.
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Сделайте отличный мясной соус по рекомендации VK-сообщества "Ленивый кулинар", и он у вас гарантированно получится без комочков!
Ингредиенты:
400 г говяжьего фарша;
200 мл воды;
1 луковица;
1 морковь;
1 шт. сельдерея;
томатная паста (по вкусу, примерно пару столовых ложек);
соль, перец.
Приготовление
В этом рецепте соединяем 400 г фарша с 200 мл воды и тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. Можно это делать руками.
После этого обжариваем лук, морковь и сельдерей на сковороде.
Затем добавляем томатную пасту и смесь фарша с водой.
По желанию солим и перчим соус, и тушим всё вместе на среднем огне примерно 15-20 минут.
Таким образом получаем нежный мясной соус без комков. Используем его для заправки своего любимого вида пасты, посыпаем сверху сыром и наслаждаемся вкусом итальянского ужина! При желании можно налить бокал вина, чтобы придать особую атмосферу принятию пищи.
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