Идеальный мясной соус для пасты болоньезе или лазаньи: открываем маленький секрет

Секрет приготовления идеального мясного соуса для пасты или лазаньи

Есть простой способ приготовления идеального мясного соуса для пасты болоньезе или лазаньи — для него нужно просто добавить в фарш воду.

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Сделайте отличный мясной соус по рекомендации VK-сообщества "Ленивый кулинар", и он у вас гарантированно получится без комочков!

Ингредиенты:

400 г говяжьего фарша;

200 мл воды;

1 луковица;

1 морковь;

1 шт. сельдерея;

томатная паста (по вкусу, примерно пару столовых ложек);

соль, перец.

Приготовление

В этом рецепте соединяем 400 г фарша с 200 мл воды и тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. Можно это делать руками. После этого обжариваем лук, морковь и сельдерей на сковороде. Затем добавляем томатную пасту и смесь фарша с водой. По желанию солим и перчим соус, и тушим всё вместе на среднем огне примерно 15-20 минут.

Таким образом получаем нежный мясной соус без комков. Используем его для заправки своего любимого вида пасты, посыпаем сверху сыром и наслаждаемся вкусом итальянского ужина! При желании можно налить бокал вина, чтобы придать особую атмосферу принятию пищи.