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Идеальный мясной соус для пасты болоньезе или лазаньи: открываем маленький секрет

Секрет приготовления идеального мясного соуса для пасты или лазаньи

Еда

Есть простой способ приготовления идеального мясного соуса для пасты болоньезе или лазаньи — для него нужно просто добавить в фарш воду.

Секрет приготовления идеального мясного соуса для пасты или лазаньи
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сделайте отличный мясной соус по рекомендации VK-сообщества "Ленивый кулинар", и он у вас гарантированно получится без комочков!

Ингредиенты:

  • 400 г говяжьего фарша;
  • 200 мл воды;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 1 шт. сельдерея;
  • томатная паста (по вкусу, примерно пару столовых ложек);
  • соль, перец.

Приготовление

  1. В этом рецепте соединяем 400 г фарша с 200 мл воды и тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная консистенция. Можно это делать руками.
  2. После этого обжариваем лук, морковь и сельдерей на сковороде.
  3. Затем добавляем томатную пасту и смесь фарша с водой.
  4. По желанию солим и перчим соус, и тушим всё вместе на среднем огне примерно 15-20 минут.

Таким образом получаем нежный мясной соус без комков. Используем его для заправки своего любимого вида пасты, посыпаем сверху сыром и наслаждаемся вкусом итальянского ужина! При желании можно налить бокал вина, чтобы придать особую атмосферу принятию пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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