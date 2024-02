Идеальный мясной соус для пасты болоньезе или лазаньи: открываем маленький секрет

Есть простой способ приготовления идеального мясного соуса для пасты болоньезе или лазаньи — для него нужно просто добавить в фарш воду.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International