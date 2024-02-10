Макароны с луком и яйцом в томатном соусе: готовятся просто и быстро на сковороде

Макароны с яйцом и луком в томатном соусе: яркое блюдо из самых простых ингредиентов

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт макарон с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде прост и вкусен. Это блюдо от сайта RussianFood. ru идеально подходит для быстрого и сытного обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы приготовить макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде, вам понадобятся следующие продукты на 3 порции:

— 200 г макарон,

— 80 г репчатого лука (1 некрупная луковица),

— 2 яйца,

— 120 г помидоров (1 шт.),

— 25 г томатной пасты,

— 30 мл подсолнечного масла (2 ст. ложки),

— 0,5 ч. ложки сушёного укропа,

— соль и перец по вкусу.

Для начала, отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности. Откиньте макароны на дуршлаг, промойте небольшим количеством воды и оставьте в стороне. Далее, нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук на сильном огне около 1 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным. Следующий шаг — приготовление томатного соуса. Снимите кожицу с помидора и измельчите его мякоть. Переложите помидоры в сковороду к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, сушеный укроп, соль и перец по вкусу. Прогрейте соус на сильном огне, постоянно помешивая, примерно 3-4 минуты. Вбейте яйца в сковороду с томатным соусом и обжарьте их, постоянно помешивая, около 3 минут на высоком огне, пока яйца не будут готовы. Наконец, добавьте отваренные макароны в сковороду с яйцами, луком и томатным соусом. Перемешайте на небольшом огне, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде готовы к подаче. Можно сервировать их как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!