Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальное начало туристических приключений: почему Санкт-Петербург — лучший выбор
Прогноз-таро на 11 февраля для всех знаков Зодиака
Министр обороны Норвегии Грам призвал готовиться к войне с Россией
Испытывает ли ваш питомец страх перед темнотой: почему это важно знать
Daily Mail: Ученые обнаружили, что скорость мегалодона не превышала 2 км/ч
Врачи назвали органические продукты полезнее обычных
Лучшие профессиональные краски для волос
Где нельзя оставлять авто зимой: водителям назвали два опасных места
Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева снова на льду после травмы
Макароны с луком и яйцом в томатном соусе: готовятся просто и быстро на сковороде

Макароны с яйцом и луком в томатном соусе: яркое блюдо из самых простых ингредиентов

1:58
Еда

Рецепт макарон с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде прост и вкусен. Это блюдо от сайта RussianFood. ru идеально подходит для быстрого и сытного обеда или ужина.

Макароны с яйцом и луком в томатном соусе: яркое блюдо из самых простых ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы приготовить макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде, вам понадобятся следующие продукты на 3 порции:

— 200 г макарон,

— 80 г репчатого лука (1 некрупная луковица),

— 2 яйца,

— 120 г помидоров (1 шт.),

— 25 г томатной пасты,

— 30 мл подсолнечного масла (2 ст. ложки),

— 0,5 ч. ложки сушёного укропа,

— соль и перец по вкусу.

  1. Для начала, отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности. Откиньте макароны на дуршлаг, промойте небольшим количеством воды и оставьте в стороне.
  2. Далее, нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук на сильном огне около 1 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным.
  3. Следующий шаг — приготовление томатного соуса. Снимите кожицу с помидора и измельчите его мякоть. Переложите помидоры в сковороду к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, сушеный укроп, соль и перец по вкусу. Прогрейте соус на сильном огне, постоянно помешивая, примерно 3-4 минуты.
  4. Вбейте яйца в сковороду с томатным соусом и обжарьте их, постоянно помешивая, около 3 минут на высоком огне, пока яйца не будут готовы.
  5. Наконец, добавьте отваренные макароны в сковороду с яйцами, луком и томатным соусом. Перемешайте на небольшом огне, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде готовы к подаче. Можно сервировать их как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Быстрый и легкий рецепт макарон на ужин, приготовить макароны на сковороде
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Туристка из России назвала пять стран, где особо радушны к россиянам
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Последние материалы
Врачи объяснили, что нужно съесть вечером, чтобы избавиться от жира на животе
Как ухаживать за тюльпанами в теплице
Макароны с яйцом и луком в томатном соусе: яркое блюдо из самых простых ингредиентов
Авдеевка: до "дороги жизни" ВСУ осталось менее 300 метров
Как улучшить видимость в зеркале машины в сырую погоду
Гигиенист Лапушкина призвала брать в офис запасную зубную щётку
Маски для жирной кожи: шесть главных ингредиентов и правил использования
Разведка армии России зачищает позиции ВСУ перед атакой у Авдеевки
Ford пересматривает стратегию: отказ от технологий помощи при парковке для экономии средств
Молочный суп с вермишелью: вкус детства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников