Макароны с луком и яйцом в томатном соусе: готовятся просто и быстро на сковороде

Рецепт макарон с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде прост и вкусен. Это блюдо от сайта RussianFood. ru идеально подходит для быстрого и сытного обеда или ужина.
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Чтобы приготовить макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде, вам понадобятся следующие продукты на 3 порции:
— 200 г макарон,
— 80 г репчатого лука (1 некрупная луковица),
— 2 яйца,
— 120 г помидоров (1 шт.),
— 25 г томатной пасты,
— 30 мл подсолнечного масла (2 ст. ложки),
— 0,5 ч. ложки сушёного укропа,
— соль и перец по вкусу.
Для начала, отварите макароны в кипящей подсоленной воде до готовности. Откиньте макароны на дуршлаг, промойте небольшим количеством воды и оставьте в стороне.
Далее, нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжарьте лук на сильном огне около 1 минуты, пока лук не станет мягким и прозрачным.
Следующий шаг — приготовление томатного соуса. Снимите кожицу с помидора и измельчите его мякоть. Переложите помидоры в сковороду к обжаренному луку. Добавьте томатную пасту, сушеный укроп, соль и перец по вкусу. Прогрейте соус на сильном огне, постоянно помешивая, примерно 3-4 минуты.
Вбейте яйца в сковороду с томатным соусом и обжарьте их, постоянно помешивая, около 3 минут на высоком огне, пока яйца не будут готовы.
Наконец, добавьте отваренные макароны в сковороду с яйцами, луком и томатным соусом. Перемешайте на небольшом огне, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Макароны с яйцом и луком в томатном соусе на сковороде готовы к подаче. Можно сервировать их как основное блюдо или гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!
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Быстрый и легкий рецепт макарон на ужин, приготовить макароны на сковороде
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