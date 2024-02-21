Как приготовить воздушные жареные пирожки со сладкой начинкой и румяной корочкой

У вас есть возможность приготовить воздушные пирожки со сладкой начинкой, которые отличаются румяной корочкой и нежным тестом. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" идеально для утреннего завтрака или десерта.
Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить 4 порции пирожков.
Ингредиенты:
— Вода — 500 мл.
— Сахар — 25 г.
— Быстродействующие дрожжи — 8 г.
— Растительное масло — 180 мл.
— Соль — 1 чайная ложка.
— Мука — 800 г.
— Повидло — 650 г.
Приготовление:
В большой миске соедините воду, сахар и дрожжи. Добавьте 30 мл растительного масла и соль. Постепенно добавьте муку, замешивая, пока не получится мягкое тесто. Если необходимо, добавьте еще немного муки для достижения нужной консистенции.
Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на 40 минут, чтобы тесто удвоилось в размере. Затем тщательно перемешайте его и дайте ему подойти еще раз.
Разделите тесто на равные порции и раскатайте каждую в тонкий круг. На каждом круге положите примерно 2 чайные ложки повидла в центр. Затем аккуратно защипните края теста, чтобы пирожки были хорошо запечены.
В сковороду, разогреваемую на среднем огне, добавьте оставшееся растительное масло (150 мл). Обжарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовы ваши воздушные пирожки со сладкой начинкой! Можете наслаждаться этим великолепным десертом или подать его на завтрак. Приятного аппетита!
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Жареные пирожки. СЛАДКИЕ ПИРОЖКИ С ПОВИДЛОМ из ДЕТСТВА! ПРИГОТОВЬТЕ ЧТОБ ВСПОМНИТЬ ВКУС!!!
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