Как приготовить воздушные жареные пирожки со сладкой начинкой и румяной корочкой

Жареные пирожки с повидлом: сладкое удовольствие для самых любимых

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас есть возможность приготовить воздушные пирожки со сладкой начинкой, которые отличаются румяной корочкой и нежным тестом. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" идеально для утреннего завтрака или десерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить 4 порции пирожков.

Ингредиенты:

— Вода — 500 мл.

— Сахар — 25 г.

— Быстродействующие дрожжи — 8 г.

— Растительное масло — 180 мл.

— Соль — 1 чайная ложка.

— Мука — 800 г.

— Повидло — 650 г.

Приготовление:

В большой миске соедините воду, сахар и дрожжи. Добавьте 30 мл растительного масла и соль. Постепенно добавьте муку, замешивая, пока не получится мягкое тесто. Если необходимо, добавьте еще немного муки для достижения нужной консистенции. Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на 40 минут, чтобы тесто удвоилось в размере. Затем тщательно перемешайте его и дайте ему подойти еще раз. Разделите тесто на равные порции и раскатайте каждую в тонкий круг. На каждом круге положите примерно 2 чайные ложки повидла в центр. Затем аккуратно защипните края теста, чтобы пирожки были хорошо запечены. В сковороду, разогреваемую на среднем огне, добавьте оставшееся растительное масло (150 мл). Обжарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовы ваши воздушные пирожки со сладкой начинкой! Можете наслаждаться этим великолепным десертом или подать его на завтрак. Приятного аппетита!