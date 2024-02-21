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Как приготовить воздушные жареные пирожки со сладкой начинкой и румяной корочкой

Жареные пирожки с повидлом: сладкое удовольствие для самых любимых

1:41
Еда

У вас есть возможность приготовить воздушные пирожки со сладкой начинкой, которые отличаются румяной корочкой и нежным тестом. Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" идеально для утреннего завтрака или десерта.

Жареные пирожки с повидлом: сладкое удовольствие для самых любимых
Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить 4 порции пирожков.

Ингредиенты:

— Вода — 500 мл. 

— Сахар — 25 г. 

— Быстродействующие дрожжи — 8 г. 

— Растительное масло — 180 мл. 

— Соль — 1 чайная ложка. 

— Мука — 800 г. 

— Повидло — 650 г.

Приготовление:

  1. В большой миске соедините воду, сахар и дрожжи. Добавьте 30 мл растительного масла и соль. Постепенно добавьте муку, замешивая, пока не получится мягкое тесто. Если необходимо, добавьте еще немного муки для достижения нужной консистенции.
  2. Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на 40 минут, чтобы тесто удвоилось в размере. Затем тщательно перемешайте его и дайте ему подойти еще раз.
  3. Разделите тесто на равные порции и раскатайте каждую в тонкий круг. На каждом круге положите примерно 2 чайные ложки повидла в центр. Затем аккуратно защипните края теста, чтобы пирожки были хорошо запечены.
  4. В сковороду, разогреваемую на среднем огне, добавьте оставшееся растительное масло (150 мл). Обжарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовы ваши воздушные пирожки со сладкой начинкой! Можете наслаждаться этим великолепным десертом или подать его на завтрак. Приятного аппетита!

Жареные пирожки. СЛАДКИЕ ПИРОЖКИ С ПОВИДЛОМ из ДЕТСТВА! ПРИГОТОВЬТЕ ЧТОБ ВСПОМНИТЬ ВКУС!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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