Один секретый ингредиент добавит котлетам нежнейшего вкуса и немного напомнит детство

Нежные котлетки с тыквой: рецепт для настоящих гурманов

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт позволяет приготовить крайне нежные котлетки из куриного фарша, а особенное волшебство добавляет "секретный" ингредиент — тыква.

Фото: commons.wikimedia. org by Kenneth Jorgensen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из привлекательных особенностей этого блюда является доступность его компонентов. Тыкву можно приобрести в любом магазине, при этом она стоит весьма недорого.

Многие, возможно, недооценивают тыкву, но зря. Этот овощ придает мясным блюдам невероятно сладкий и мягкий вкус, напоминающий сладкий картофель.

Ингредиенты:

800 граммов куриного фарша;

250 граммов тыквы;

1 луковица;

50 граммов сливочного масла;

Соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление:

Растапливаем небольшой кусочек сливочного масла на сковороде. Мелко нарезаем лук и обжариваем в масле до золотистого цвета. Трем тыкву на терке и добавляем к луку на сковородку. Жарим до мягкости овоща. Добавляем обжаренные овощи в куриный фарш, посолим и поперчим, добавляем специи. Для идеального вкуса в сочетании с тыквой и курицей используем паприку, перец, базилик и чабрец. Формируем котлетки, обсыпаем их мукой и обжариваем по 2 минуты с каждой стороны, затем тушим под крышкой еще 5 минут.

В результате получаем сочные, пышные котлетки, готовые радовать вас вкусом.

Приятного аппетита!