Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Орехи являются полезнейшим продуктом. Они отлично подходят для перекуса.

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Перед употреблением орехов важно провести их замачивание. Данная процедура избавляет от фитиновой кислоты, которая мешает усваиваться полезным питательным веществам. О том, как это правильно сделать, рассказали "Белновости".

Возьмите стеклянную ёмкость, наполните её водой. Используйте фильтрованную или бутилированную воду Положите орехи в контейнер, закройте крышкой. Положите в холодильник на десять-двенадцать часов. Следует учитывать, что замоченные орехи нельзя хранить долго. Лучше их съесть в тот же день.