Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Орехи являются полезнейшим продуктом. Они отлично подходят для перекуса.
Перед употреблением орехов важно провести их замачивание. Данная процедура избавляет от фитиновой кислоты, которая мешает усваиваться полезным питательным веществам. О том, как это правильно сделать, рассказали "Белновости".
Возьмите стеклянную ёмкость, наполните её водой. Используйте фильтрованную или бутилированную воду Положите орехи в контейнер, закройте крышкой. Положите в холодильник на десять-двенадцать часов. Следует учитывать, что замоченные орехи нельзя хранить долго. Лучше их съесть в тот же день.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.