Брускетта с помидорами: истинно итальянский вкус

Брускетта с помидорами: великолепная итальянская закуска к любому напитку

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Брускетта с помидорами — это аппетитная итальянская закуска, которая не только прекрасно насыщает, но и проста в приготовлении. Необходимые ингредиенты можно быстро подготовить, а сам процесс не займет много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike_fleming is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Основу брускетты составляет поджаренный белый хлеб, на который выкладываются свежие помидоры с чесноком и зеленью. Если у вас нет времени или возможности обжарить помидоры на сковороде, можно использовать вяленые томаты.

И для истинного итальянского вкуса лучше всего использовать чиабатту, которая после обжарки красиво пропитывается оливковым маслом.

Для приготовления брускетты с помидорами по рекомендации сайта "Еда.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 4 куска белого хлеба,

— 3 помидора,

— 30 мл оливкового масла,

— 3 зубчика чеснока,

— 10 г бальзамического крема,

— свежемолотый чёрный перец по вкусу,

— соль по вкусу,

— 30 г зелени (например, базилика).

Приготовление:

Поджарьте куски белого хлеба на сухой сковороде или в духовке до золотистой корочки. Если вы используете духовку, это займет около 3-5 минут при температуре 200 градусов. Нарежьте помидоры на кубики около полсантиметра. Мелко нарубите чеснок. Разогрейте сковороду и добавьте в нее оливковое масло. Выложите помидоры и чеснок, и обжарьте их на среднем огне до мягкости, примерно 1-2 минуты. Помидоры должны прогреться, но сохранить свежий вкус. Затем добавьте бальзамический крем, хорошо перемешайте и снимите с огня. Полейте каждый ломоть поджаренного хлеба оливковым маслом, чтобы он стал более сочным. Выложите на хлебные ломтики горячие помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте свежей зеленью, например, нарезанным базиликом. Подавайте брускетту с помидорами как закуску, которая идеально подходит к бокалу вина или другому любимому напитку. Приятного аппетита!