Брускетта с помидорами: истинно итальянский вкус

Брускетта с помидорами — это аппетитная итальянская закуска, которая не только прекрасно насыщает, но и проста в приготовлении. Необходимые ингредиенты можно быстро подготовить, а сам процесс не займет много времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Mike_fleming is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Основу брускетты составляет поджаренный белый хлеб, на который выкладываются свежие помидоры с чесноком и зеленью. Если у вас нет времени или возможности обжарить помидоры на сковороде, можно использовать вяленые томаты.
И для истинного итальянского вкуса лучше всего использовать чиабатту, которая после обжарки красиво пропитывается оливковым маслом.
Для приготовления брускетты с помидорами по рекомендации сайта "Еда.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 4 куска белого хлеба,
— 3 помидора,
— 30 мл оливкового масла,
— 3 зубчика чеснока,
— 10 г бальзамического крема,
— свежемолотый чёрный перец по вкусу,
— соль по вкусу,
— 30 г зелени (например, базилика).
Приготовление:
Поджарьте куски белого хлеба на сухой сковороде или в духовке до золотистой корочки. Если вы используете духовку, это займет около 3-5 минут при температуре 200 градусов.
Нарежьте помидоры на кубики около полсантиметра. Мелко нарубите чеснок.
Разогрейте сковороду и добавьте в нее оливковое масло. Выложите помидоры и чеснок, и обжарьте их на среднем огне до мягкости, примерно 1-2 минуты. Помидоры должны прогреться, но сохранить свежий вкус. Затем добавьте бальзамический крем, хорошо перемешайте и снимите с огня.
Полейте каждый ломоть поджаренного хлеба оливковым маслом, чтобы он стал более сочным. Выложите на хлебные ломтики горячие помидоры, посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте свежей зеленью, например, нарезанным базиликом.
Подавайте брускетту с помидорами как закуску, которая идеально подходит к бокалу вина или другому любимому напитку. Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
БРУСКЕТТА С ПОМИДОРАМИ. Рецепт брускетты. Итальянская закуска за 5 минут bruschetta al pomodoro
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ