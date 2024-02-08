Пусть день начнётся ярко: приготовьте на завтрак брускетту с авокадо

Брускетта с авокадо — прекрасный выбор для лёгкого завтрака или вкусной закуски на ужин. Это блюдо от портала TopFood может также служить отличным вариантом основного блюда или лёгкого обеда.
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Вариантов приготовления брускетты с авокадо множество, поэтому каждый сможет найти подходящий. Сразу после приготовления подавайте брускетту, чтобы насладиться всем богатством вкусов, которые сочетаются в этом блюде.
Для приготовления брускетты с авокадо вам потребуются следующие ингредиенты на 6 порций:
— 2 авокадо,
— 12 ломтиков багет,
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— 1 репчатый лук,
— 1 зубчик чеснока,
— 2 столовые ложки мелко нарезанного шалфея,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— соль и перец по вкусу.
Сначала нарежьте багет на ломтики толщиной около 1,5 см, выложите их на противень и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах. Подержите в духовке примерно 2-3 минуты, пока хлеб не приобретет легкую поджаристость. Вместо духовки вы также можете использовать гриль или сковороду с антипригарным покрытием, чтобы обжарить хлеб с обеих сторон до хрустящего состояния. Уложите готовые ломтики багета на блюде и отложите в сторону.
Сполосните и обсушите шалфей, затем мелко его нарежьте. Очистите репчатый лук и чеснок, а затем нарежьте их также.
На сковороде нагрейте оливковое масло (2 столовые ложки) и обжарьте на нем подготовленный шалфей, лук и чеснок до тех пор, пока лук не станет мягким и прозрачным. Уберите сковороду с огня и дайте смеси остыть.
Для приготовления пасты из авокадо с лимонным соком, разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите мякоть от кожуры. Выложите мякоть авокадо в глубокую миску и добавьте лимонный сок (1 столовая ложка). С помощью вилки тщательно разомните авокадо, перемешивая его с лимонным соком, пока не получится однородная паста.
Смешайте обжаренную смесь из шалфея, лука и чеснока с пастой из авокадо. Нанесите полученную смесь на поджаренные ломтики хлеба и подавайте брускетту к столу.
Теперь у вас есть возможность насладиться вкусом брускетты с авокадо в любое время дня. Это легкое и вкусное блюдо порадует вас своим сочным и ароматным вкусом, и оно также прекрасно подходит для диетического питания.
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