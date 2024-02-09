Имбирно-облепиховый чай: отлично согревает и защищает от простуд

Согревающий имбирно-облепиховый чай: настоящее спасение от холода

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт замечательного согревающего чая с имбирём и облепихой. Этот горячий напиток от портала "Меню недели" сочетает сладость, лёгкую остроту и большое количество витаминов, а также может помочь в борьбе с простудными симптомами. Имбирь придает напитку пикантный вкус и эффективно согревает.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 800 мл воды,

— 1 апельсин,

— 0,5 лимона,

— 20 г свежего имбиря,

— 2 столовые ложки мёда,

— 1 столовая ложка сахара,

— 90 г облепихи,

— 1 столовая ложка чёрного чая.

Приготовление:

В кастрюле нагрейте 800 мл воды до кипения. Апельсин и лимон нарежьте на кружки. Очистите имбирь от шкурки и разрежьте его на тонкие ломтики. В кастрюлю добавьте апельсин, лимон и имбирь. Положите черный чай и дайте настояться несколько минут. В это время залейте облепиху небольшим количеством кипятка и подавите ягоды, чтобы они дали сок. Добавьте в кастрюлю мед, сахар и облепиху. Хорошо перемешайте, пока сахар и мед полностью растворятся. Оставьте чай настаиваться под крышкой в течение 5-10 минут, чтобы усилить аромат и вкус. Процедите чай, чтобы удалить осадок и кусочки фруктов. Он готов к подаче! Можно наслаждаться чашкой этого ароматного и согревающего чая сразу или его можно подогреть перед подачей.

Согревающий имбирно-облепиховый чай предлагает вам яркий вкус и оздоровительные свойства. Наслаждайтесь его теплом и пользой для организма!