Имбирно-облепиховый чай: отлично согревает и защищает от простуд

Представляем вам рецепт замечательного согревающего чая с имбирём и облепихой. Этот горячий напиток от портала "Меню недели" сочетает сладость, лёгкую остроту и большое количество витаминов, а также может помочь в борьбе с простудными симптомами. Имбирь придает напитку пикантный вкус и эффективно согревает.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 800 мл воды,
— 1 апельсин,
— 0,5 лимона,
— 20 г свежего имбиря,
— 2 столовые ложки мёда,
— 1 столовая ложка сахара,
— 90 г облепихи,
— 1 столовая ложка чёрного чая.
Приготовление:
В кастрюле нагрейте 800 мл воды до кипения.
Апельсин и лимон нарежьте на кружки. Очистите имбирь от шкурки и разрежьте его на тонкие ломтики.
В кастрюлю добавьте апельсин, лимон и имбирь. Положите черный чай и дайте настояться несколько минут.
В это время залейте облепиху небольшим количеством кипятка и подавите ягоды, чтобы они дали сок.
Добавьте в кастрюлю мед, сахар и облепиху. Хорошо перемешайте, пока сахар и мед полностью растворятся.
Оставьте чай настаиваться под крышкой в течение 5-10 минут, чтобы усилить аромат и вкус.
Процедите чай, чтобы удалить осадок и кусочки фруктов. Он готов к подаче!
Можно наслаждаться чашкой этого ароматного и согревающего чая сразу или его можно подогреть перед подачей.
Согревающий имбирно-облепиховый чай предлагает вам яркий вкус и оздоровительные свойства. Наслаждайтесь его теплом и пользой для организма!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ЧАЙ из облепихи и имбиря. Секретный ингредиент вкусного и полезного чая
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ