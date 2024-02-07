Чёрный чай с апельсином: легко поднимает настроение даже в хмурый зимний день

Чёрный чай с апельсином: лучший способ согреться зимним вечером

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай с апельсином — идеальный напиток, который поможет поднять настроение даже в пасмурный день. Этот рецепт от сайта "Гастроном.ру" прост в приготовлении и включает доступные ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы можете использовать любые спелые апельсины для этого чая, и добавление сахара поможет еще больше выразить цитрусовые ноты. Даже если вы предпочитаете несладкие напитки, в данном случае сахар стоит добавить.

Для приготовления чая с апельсином вам потребуются:

1 спелый апельсин,

500 мл питьевой воды,

2 чайные ложки чёрного чая,

2-4 чайные ложки сахара.

Приготовление

Шаг 1: Вымойте апельсин щеткой, чтобы удалить восковое покрытие, обычно присутствующее на цитрусовых. Затем обсушите его полотенцем.

Шаг 2: Натрите тонкой теркой цедру с апельсина. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок из половинок. Поместите цедру в кувшин или ковшик и залейте ее кипятком. Покройте емкость и оставьте на 10 минут.

Шаг 3: Процедите настой цедры и доведите его до кипения. Залейте черный чай горячим апельсиновым настоем, закройте чайник и дайте настояться в течение 5 минут. После этого разлейте чай по чашкам и добавьте в каждую порцию апельсиновый сок и сахар в соответствии с вашими предпочтениями.

Полезный совет: Подобным образом можно приготовить чай не только с апельсином, но и с другими цитрусовыми фруктами, такими как лимон, мандарин, лайм или грейпфрут. Попробуйте различные комбинации, чтобы насладиться разнообразием свежих и ароматных чаев с цитрусовыми нотками.