Компот с апельсинами, грушами и мёдом: заряд энергии в холода

Компот с апельсинами, грушами и мёдом: витаминное наслаждение зимой

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Фруктовый компот всегда является великолепным вариантом для утоления жажды и пополнения запаса энергии. Особенно восхитительным получается напиток из груш и апельсинов с добавлением мёда, который радует не только своим вкусом, но и полезными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления этого компота вам понадобятся:

половина стакана мёда,

четверть стакана сахара,

2 столовые ложки свежего лимонного сока,

3 гвоздики,

8 груш,

4 мелких апельсина,

1 лимон (нарезанный на дольки),

свежие листочки мяты для украшения.

Что нужно сделать, чтобы приготовить этот вкусный компот:

1. В большой кастрюле смешайте мёд, сахар, лимонный сок, гвоздики и четыре стакана воды. Почистите груши, удалите сердцевину наполовину и добавьте их в кастрюлю. Доведите до кипения.

2. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите компот из груш около 10-20 минут. Затем аккуратно переложите груши в отдельную миску.

3. В это время очистите апельсины от кожуры и добавьте их в ту же кастрюлю, где варились груши. Снова закипятите и варите на среднем огне в течение 5 минут. Затем переложите апельсины в миску с грушами.

4. Продолжайте варить жидкость в кастрюле еще 5 минут. Затем вылейте ее поверх фруктов в миске. Дайте компоту остыть и поставьте его в холодильник на не менее чем 3 часа.

Подавайте компот из груш и апельсинов с дольками лимона и украсьте каждую порцию свежими листочками мяты.

Теперь вы можете наслаждаться освежающим и ароматным компотом из груш и апельсинов с мёдом, который станет прекрасным дополнением к вашему столу и порадует всех своим вкусом и полезными свойствами!

Источник: RussianFood.com