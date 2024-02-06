Компот с апельсинами, грушами и мёдом: заряд энергии в холода

Фруктовый компот всегда является великолепным вариантом для утоления жажды и пополнения запаса энергии. Особенно восхитительным получается напиток из груш и апельсинов с добавлением мёда, который радует не только своим вкусом, но и полезными свойствами.
Для приготовления этого компота вам понадобятся:
Что нужно сделать, чтобы приготовить этот вкусный компот:
1. В большой кастрюле смешайте мёд, сахар, лимонный сок, гвоздики и четыре стакана воды. Почистите груши, удалите сердцевину наполовину и добавьте их в кастрюлю. Доведите до кипения.
2. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите компот из груш около 10-20 минут. Затем аккуратно переложите груши в отдельную миску.
3. В это время очистите апельсины от кожуры и добавьте их в ту же кастрюлю, где варились груши. Снова закипятите и варите на среднем огне в течение 5 минут. Затем переложите апельсины в миску с грушами.
4. Продолжайте варить жидкость в кастрюле еще 5 минут. Затем вылейте ее поверх фруктов в миске. Дайте компоту остыть и поставьте его в холодильник на не менее чем 3 часа.
Подавайте компот из груш и апельсинов с дольками лимона и украсьте каждую порцию свежими листочками мяты.
Теперь вы можете наслаждаться освежающим и ароматным компотом из груш и апельсинов с мёдом, который станет прекрасным дополнением к вашему столу и порадует всех своим вкусом и полезными свойствами!
Источник: RussianFood.com
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