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Компот с апельсинами, грушами и мёдом: заряд энергии в холода

Компот с апельсинами, грушами и мёдом: витаминное наслаждение зимой

1:54
Еда

Фруктовый компот всегда является великолепным вариантом для утоления жажды и пополнения запаса энергии. Особенно восхитительным получается напиток из груш и апельсинов с добавлением мёда, который радует не только своим вкусом, но и полезными свойствами.

Компот с апельсинами, грушами и мёдом: витаминное наслаждение зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления этого компота вам понадобятся:

  • половина стакана мёда,
  • четверть стакана сахара,
  • 2 столовые ложки свежего лимонного сока,
  • 3 гвоздики,
  • 8 груш,
  • 4 мелких апельсина,
  • 1 лимон (нарезанный на дольки),
  • свежие листочки мяты для украшения.

Что нужно сделать, чтобы приготовить этот вкусный компот:

1. В большой кастрюле смешайте мёд, сахар, лимонный сок, гвоздики и четыре стакана воды. Почистите груши, удалите сердцевину наполовину и добавьте их в кастрюлю. Доведите до кипения.

2. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите компот из груш около 10-20 минут. Затем аккуратно переложите груши в отдельную миску.

3. В это время очистите апельсины от кожуры и добавьте их в ту же кастрюлю, где варились груши. Снова закипятите и варите на среднем огне в течение 5 минут. Затем переложите апельсины в миску с грушами.

4. Продолжайте варить жидкость в кастрюле еще 5 минут. Затем вылейте ее поверх фруктов в миске. Дайте компоту остыть и поставьте его в холодильник на не менее чем 3 часа.

Подавайте компот из груш и апельсинов с дольками лимона и украсьте каждую порцию свежими листочками мяты.

Теперь вы можете наслаждаться освежающим и ароматным компотом из груш и апельсинов с мёдом, который станет прекрасным дополнением к вашему столу и порадует всех своим вкусом и полезными свойствами!

Источник: RussianFood.com

СУПЕР компот из апельсина и яблока
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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