Грибной суп-лапша: очень лёгкий, нежный и ароматный

Грибной суп-лапша: его можно делать со свежими, сухими или замороженными грибами

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибной суп-лапша покорит вас своим восхитительным ароматом. Он получается очень вкусным, тем более, что готовить этот супчик можно как со свежими грибами, так с замороженными или сухими — получается ничуть не хуже.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты (на 6 персон):

1,5 литра бульона (любой — куриный, овощной, настой, оставшийся от варки сухих грибов);

1 морковь;

1 штука лука-порея (можно взять репчатый лук);

250 г свежих грибов (или примерно 50 г сухих);

60 г лапши;

1 ст. л. растительного масла.

Приготовление

1. Белую часть лука-порея (или репчатого лука) нарежьте полукольцами, морковь нарежьте тонкими брусочками, грибы — небольшими кусочками желаемой формы.

2. В кастрюле (лучше выбирать с толстым дном) на растительном масле в течение 1 минуты обжарьте нарезанный лук и морковь, затем положите грибы и жарьте ещё примерно 2-3 минуты.

3. Налейте в кастрюлю бульон, закипятите и варите на небольшом огне минут 10.

4. В отдельной посуде отварите лапшу — она должна быть состояния al dente. Слейте с лапши воду, переложите её в суп и выключите плиту.

Позвольте супу постоять буквально пару минут, и можно его подавать! При желании можно добавить в грибной суп-лапшу сметану и мелко нарезанную зелень.

Источник: "Меню недели"