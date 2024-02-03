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Грибной суп-лапша: очень лёгкий, нежный и ароматный

Грибной суп-лапша: его можно делать со свежими, сухими или замороженными грибами

1:32
Еда

Грибной суп-лапша покорит вас своим восхитительным ароматом. Он получается очень вкусным, тем более, что готовить этот супчик можно как со свежими грибами, так с замороженными или сухими — получается ничуть не хуже.

Грибной суп-лапша: его можно делать со свежими, сухими или замороженными грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты (на 6 персон):

  • 1,5 литра бульона (любой — куриный, овощной, настой, оставшийся от варки сухих грибов);
  • 1 морковь;
  • 1 штука лука-порея (можно взять репчатый лук);
  • 250 г свежих грибов (или примерно 50 г сухих);
  • 60 г лапши;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление

1. Белую часть лука-порея (или репчатого лука) нарежьте полукольцами, морковь нарежьте тонкими брусочками, грибы — небольшими кусочками желаемой формы.

2. В кастрюле (лучше выбирать с толстым дном) на растительном масле в течение 1 минуты обжарьте нарезанный лук и морковь, затем положите грибы и жарьте ещё примерно 2-3 минуты.

3. Налейте в кастрюлю бульон, закипятите и варите на небольшом огне минут 10.

4. В отдельной посуде отварите лапшу — она должна быть состояния al dente. Слейте с лапши воду, переложите её в суп и выключите плиту.

Позвольте супу постоять буквально пару минут, и можно его подавать! При желании можно добавить в грибной суп-лапшу сметану и мелко нарезанную зелень.

Источник: "Меню недели"

ГРИБНОЙ СУП С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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