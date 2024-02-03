Грибной суп-лапша: очень лёгкий, нежный и ароматный

Грибной суп-лапша покорит вас своим восхитительным ароматом. Он получается очень вкусным, тем более, что готовить этот супчик можно как со свежими грибами, так с замороженными или сухими — получается ничуть не хуже.
Ингредиенты (на 6 персон):
Приготовление
1. Белую часть лука-порея (или репчатого лука) нарежьте полукольцами, морковь нарежьте тонкими брусочками, грибы — небольшими кусочками желаемой формы.
2. В кастрюле (лучше выбирать с толстым дном) на растительном масле в течение 1 минуты обжарьте нарезанный лук и морковь, затем положите грибы и жарьте ещё примерно 2-3 минуты.
3. Налейте в кастрюлю бульон, закипятите и варите на небольшом огне минут 10.
4. В отдельной посуде отварите лапшу — она должна быть состояния al dente. Слейте с лапши воду, переложите её в суп и выключите плиту.
Позвольте супу постоять буквально пару минут, и можно его подавать! При желании можно добавить в грибной суп-лапшу сметану и мелко нарезанную зелень.
Источник: "Меню недели"
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.