Куриный сырный суп по-французски: сплошная нежность

Куриный сырный суп по-французски: очень нежный благодаря плавленому сыру

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте на обед вкусный супчик с куриным филе и плавленым сыром. Такое первое, рекомендованное порталом RussianFood.com, получается очень лёгкое, понравится и взрослым, и детям.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

400 г картофеля;

180 г моркови;

150 г репчатого лука;

200 г плавленого сыра (например, "Дружба");

30 г сливочного масла;

зелень;

соль, перец.

Приготовление

1. Нарезанное кусочками куриное филе сложите в кастрюлю, налейте 2-2,5 л воды, поставьте на плиту. После закипания варите полчаса на несильном огне.

2. Нарежьте на кусочки очищенный картофель, лук мелко нарежьте, морковь нарежьте брусочками или натрите на тёрке.

3. Положите в куриный бульон картофель, варите 15 минут.

4. На сковороде на сливочном масле обжарьте нарезанные лук и морковь в течение 3-4 минут, постоянно помешивая. После этого сложите морковь и лук в кастрюлю с супом, посолите, поперчите и кипятите в течение 4-5 минут.

5. Плавленый сыр нарежьте кубиками, положите его в суп вместе с нарезанной зеленью. Выключите огонь, когда сыр расплавится в бульоне.

Особенно вкусно есть такой супчик с сухариками.