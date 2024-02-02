Куриный сырный суп по-французски: сплошная нежность

Приготовьте на обед вкусный супчик с куриным филе и плавленым сыром. Такое первое, рекомендованное порталом RussianFood.com, получается очень лёгкое, понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарезанное кусочками куриное филе сложите в кастрюлю, налейте 2-2,5 л воды, поставьте на плиту. После закипания варите полчаса на несильном огне.
2. Нарежьте на кусочки очищенный картофель, лук мелко нарежьте, морковь нарежьте брусочками или натрите на тёрке.
3. Положите в куриный бульон картофель, варите 15 минут.
4. На сковороде на сливочном масле обжарьте нарезанные лук и морковь в течение 3-4 минут, постоянно помешивая. После этого сложите морковь и лук в кастрюлю с супом, посолите, поперчите и кипятите в течение 4-5 минут.
5. Плавленый сыр нарежьте кубиками, положите его в суп вместе с нарезанной зеленью. Выключите огонь, когда сыр расплавится в бульоне.
Особенно вкусно есть такой супчик с сухариками.
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