Начните день в британском стиле: нежные и простые в приготовлении яйца-скрэмбл

Приготовьте яичное деликатесное блюдо в британском стиле для начала вашего дня — яйца-скрэмбл. Этот простой и вкусный завтрак станет для вас настоящим удовольствием! Всего за несколько минут вы сможете приготовить аппетитный яичный скрембл, который станет прекрасным началом дня.
Для приготовления вам понадобятся:
— 6 куриных яиц
— ¼ стакана 25% сливок
— 15 г сливочного масла
— соль и свежемолотый черный перец по вкусу
— зелёный лук для украшения
Как приготовить:
1. Смешайте в миске яйца и сливки, взбивая их в течение 1 минуты, пока смесь не станет однородной. Посолите по вкусу и продолжайте взбивать.
2. На среднем огне растопите сливочное масло на сковороде, так чтобы оно равномерно разлилось по поверхности. Когда масло начнет пениться, аккуратно вылейте на сковороду смесь яиц и сливок.
3. Уменьшите огонь и начните аккуратно перемешивать яичную смесь к центру сковороды с помощью деревянной ложки. Продолжайте перемешивать примерно 1-2 минуты, пока смесь не схватится и не станет готовой. Важно не переварить яйца, поэтому будьте внимательны и следите за процессом приготовления.
4. Подавайте яйца-cкрэмбл посыпанными свежемолотым чёрным перцем и украсьте зеленым луком для более аппетитного вида.
Приятного аппетита, наслаждайтесь чудесным британским завтраком с яйцами-cкрэмбл!
Источник: Eda.ru
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