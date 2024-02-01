Начните день в британском стиле: нежные и простые в приготовлении яйца-скрэмбл

Яйца-скрэмбл к завтраку: начало дня в британском стиле

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте яичное деликатесное блюдо в британском стиле для начала вашего дня — яйца-скрэмбл. Этот простой и вкусный завтрак станет для вас настоящим удовольствием! Всего за несколько минут вы сможете приготовить аппетитный яичный скрембл, который станет прекрасным началом дня.

Фото: openverse.org by Denis Dervisevic is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления вам понадобятся:

— 6 куриных яиц

— ¼ стакана 25% сливок

— 15 г сливочного масла

— соль и свежемолотый черный перец по вкусу

— зелёный лук для украшения

Как приготовить:

1. Смешайте в миске яйца и сливки, взбивая их в течение 1 минуты, пока смесь не станет однородной. Посолите по вкусу и продолжайте взбивать.

2. На среднем огне растопите сливочное масло на сковороде, так чтобы оно равномерно разлилось по поверхности. Когда масло начнет пениться, аккуратно вылейте на сковороду смесь яиц и сливок.

3. Уменьшите огонь и начните аккуратно перемешивать яичную смесь к центру сковороды с помощью деревянной ложки. Продолжайте перемешивать примерно 1-2 минуты, пока смесь не схватится и не станет готовой. Важно не переварить яйца, поэтому будьте внимательны и следите за процессом приготовления.

4. Подавайте яйца-cкрэмбл посыпанными свежемолотым чёрным перцем и украсьте зеленым луком для более аппетитного вида.

Приятного аппетита, наслаждайтесь чудесным британским завтраком с яйцами-cкрэмбл!

Источник: Eda.ru