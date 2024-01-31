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Простой и сытный горячий сэндвич с яйцом на сковороде на завтрак

Горячий сэндвич с яйцом на сковороде: сытный завтрак за несколько минут

2:15
Еда

Это очень простой и сытный завтрак — горячий сэндвич на сковороде с добавлением яиц. Яйцо делает его сочным даже без использования соуса.

Горячий сэндвич с яйцом на сковороде: сытный завтрак за несколько минут
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw - Mmm... breakfast sammich is licensed under CC BY 2.0

Этот простой и сытный горячий сэндвич с яйцом на сковороде займет всего несколько минут вашего времени, но порадует вас вкусом и сытной начинкой. Он идеально подходит для утреннего завтрака и быстрого перекуса. Попробуйте этот рецепт, и вы точно не пожалеете!

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты (на 1 порцию):

— 50 грамм хлеба

— 1 куриное яйцо

— 50 грамм полутвёрдого сыра

— 20 грамм ветчины

— 2 чайные ложки подсолнечного масла

— соль и перец по вкусу

Для приготовления следуйте следующим шагам:

1. Возьмите хлеб на свой выбор, можно использовать обычный или ржаной. Нарежьте 2 ломтика. Выберите также мясной продукт: ветчину, колбасу или отварную куриную грудку. Натрите полутвердый сыр и нарежьте ветчину (если используете).

2. Разогрейте сковороду на небольшом огне с добавлением подсолнечного масла. Разбейте яйцо и аккуратно выложите его на сковороду. Распределите яичную массу по сковороде так, чтобы желток остался целым и растекся. Поперчите и посолите.

3. Посыпьте 1/3 натертого сыра на яйцо. Положите два ломтика хлеба рядом на расстоянии 0,5 см друг от друга. Прогрейте немного под крышкой, чтобы сыр растаял и склеил яйцо с хлебом.

4. Переверните ломтики хлеба с яйцом, чтобы яйцо оказалось сверху. Посыпьте оставшимся сыром.

5. На один ломтик хлеба положите ветчину и прогрейте несколько минут под крышкой.

6. Сложите сэндвич одним ломтиком хлеба, накройте его вторым ломтиком. Таким образом, сэндвич содержит двойной слой яйца, сыра и ветчины. Хлеб станет хрустящим и немного подрумянится.

7. Подайте горячий сэндвич на сковороде, разрежьте его на две половинки и насладитесь великолепным завтраком вместе с вашим любимым напитком.

Источник: сайт "Меню недели"

Горячий БУТЕРБРОД С ЯЙЦОМ на завтрак или перекусить! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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