Приготовьте курицу этим способом: простое и сытное блюдо на обед или ужин

Разнообразьте ваш ужин этим блюдом. Курица в банке получается невероятно сочной и аппетитной.
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление
1. Лук и чеснок накрошите крупно и уложите на дно банки. Покройте сверху картофелем, солью, перцем.
2. Положите в банку куриные ножки, покройте нарезанной морковью и помидорами. Выложите остатки картофеля.
3. Приготовьте соус: сметану соедините с солью, орегано и зеленью. Выложите соус поверх банки и закройте фольгой.
4. Поставьте банку в неразогретую духовку. Выпекайте 60 минут при 200 градусах.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м