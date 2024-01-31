Приготовьте курицу этим способом: простое и сытное блюдо на обед или ужин

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Курица в банке — сытное и простое блюдо на обед

1:05
Еда

Разнообразьте ваш ужин этим блюдом. Курица в банке получается невероятно сочной и аппетитной.

Курица в банке — сытное и простое блюдо на обед
Фото: https://unsplash.com/photos/JkTv__BqmaA Image Gallery by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин,
  • 1 лук репчатый,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 2 куриные ножки,
  • 2-3 моркови,
  • 1 помидор,
  • соль и перец.

Для соуса:

  • 3 столовые ложки сметаны,
  • щепотка соли,
  • 1 чайная ложка орегано,
  • свежая зелень.

Приготовление

1. Лук и чеснок накрошите крупно и уложите на дно банки. Покройте сверху картофелем, солью, перцем.  

2. Положите в банку куриные ножки, покройте нарезанной морковью и помидорами. Выложите остатки картофеля.

3. Приготовьте соус: сметану соедините с солью, орегано и зеленью. Выложите соус поверх банки и закройте фольгой.

4. Поставьте банку в неразогретую духовку. Выпекайте 60 минут при 200 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Как приготовить курицу В БАНКЕ? | 3 литра сочной еды.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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