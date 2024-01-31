Приготовьте курицу этим способом: простое и сытное блюдо на обед или ужин

Курица в банке — сытное и простое блюдо на обед

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Разнообразьте ваш ужин этим блюдом. Курица в банке получается невероятно сочной и аппетитной.

Фото: https://unsplash.com/photos/JkTv__BqmaA Image Gallery by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

6-8 картофелин,

1 лук репчатый,

2-3 зубчика чеснока,

2 куриные ножки,

2-3 моркови,

1 помидор,

соль и перец.

Для соуса:

3 столовые ложки сметаны,

щепотка соли,

1 чайная ложка орегано,

свежая зелень.

Приготовление

1. Лук и чеснок накрошите крупно и уложите на дно банки. Покройте сверху картофелем, солью, перцем.

2. Положите в банку куриные ножки, покройте нарезанной морковью и помидорами. Выложите остатки картофеля.

3. Приготовьте соус: сметану соедините с солью, орегано и зеленью. Выложите соус поверх банки и закройте фольгой.

4. Поставьте банку в неразогретую духовку. Выпекайте 60 минут при 200 градусах.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"