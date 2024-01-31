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Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям

Оладьи из куриного фарша: нежные и мягкие, понравятся даже маленьким детям

2:00
Еда

Оладьи из куриного фарша — это нежное и сочное блюдо, которое понравится всем членам семьи. Они идеально подойдут даже для самых маленьких детей благодаря своей мягкости. Этот простой и бюджетный рецепт поможет быстро и вкусно накормить всю семью.

Оладьи из куриного фарша: нежные и мягкие, понравятся даже маленьким детям
Фото: commons.wikimedia.org by kuttibalu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тесто на оладьи готовится всего за несколько минут. Вы можете подавать эти оладьи с различными гарнирами, соусами или подливками.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 500 г куриного фарша

— 2 яйца

— 2 столовые ложки сметаны

— 2 столовые ложки крахмала

— 2 столовые ложки растительного масла

— перец чёрный молотый по вкусу

— соль по вкусу

Инструкции:

1. Мелко нарежьте лук или пропустите его через мясорубку, чтобы он не был заметен в оладьях. При необходимости, лук можно полностью исключить из рецепта.

2. В большой миске смешайте куриный фарш, лук, яйца, сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Тесто для оладий должно быть полужидким.

3. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Если у вас нет крахмала, его можно заменить мукой.

4. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя круглые оладьи среднего размера.

5. Жарьте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Время жарки зависит от размера оладий и температуры сковороды.

6. Готовые оладьи из куриного фарша переложите на блюдо и подавайте к столу.

Мягкие и сочные оладьи из куриного фарша отлично подходят в качестве главного блюда или дополнения к другим блюдам. Если исключить молотый перец, то оладьи станут подходящими даже для годовалых детей благодаря своей нежности и сочности. Приятного аппетита!

Источник: 1000. menu

КАК ПРИГОТОВИТЬ ОЛАДЬИ ИЗ КУРИНОГО ФАРША? Просто, быстро, очень вкусно - на ужин и на обед
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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