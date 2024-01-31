Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям

Оладьи из куриного фарша — это нежное и сочное блюдо, которое понравится всем членам семьи. Они идеально подойдут даже для самых маленьких детей благодаря своей мягкости. Этот простой и бюджетный рецепт поможет быстро и вкусно накормить всю семью.
Тесто на оладьи готовится всего за несколько минут. Вы можете подавать эти оладьи с различными гарнирами, соусами или подливками.
Ингредиенты (на 4 порции):
— 500 г куриного фарша
— 2 яйца
— 2 столовые ложки сметаны
— 2 столовые ложки крахмала
— 2 столовые ложки растительного масла
— перец чёрный молотый по вкусу
— соль по вкусу
Инструкции:
1. Мелко нарежьте лук или пропустите его через мясорубку, чтобы он не был заметен в оладьях. При необходимости, лук можно полностью исключить из рецепта.
2. В большой миске смешайте куриный фарш, лук, яйца, сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Тесто для оладий должно быть полужидким.
3. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте. Если у вас нет крахмала, его можно заменить мукой.
4. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя круглые оладьи среднего размера.
5. Жарьте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Время жарки зависит от размера оладий и температуры сковороды.
6. Готовые оладьи из куриного фарша переложите на блюдо и подавайте к столу.
Мягкие и сочные оладьи из куриного фарша отлично подходят в качестве главного блюда или дополнения к другим блюдам. Если исключить молотый перец, то оладьи станут подходящими даже для годовалых детей благодаря своей нежности и сочности. Приятного аппетита!
Источник: 1000. menu
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