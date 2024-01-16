Нежнейшие салатные кулёчки с курятиной: вкусное и ароматное блюдо

Ароматные и вкусные кулёчки с куриным фаршем

3:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейшие кулёчки с куриным фаршем и овощами с восхитительным соево-имбирным соусом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by City Foodsters is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Состав для соуса: 395 г соевого сыра тофу, 1 стакан воды (240 мл), 1/2 стакана соевого соуса (120 мл), 1/4 стакана кунжутного масла (60 мл), 6 измельчённых зубчиков чеснока, 1 столовая ложка измельчённого свежего имбиря, 1/4 стакана коричневого сахара (55 г), 2 столовые ложки шрирачи, 1/4 стакана рисового винного уксуса (60 мл), 1/3 стакана нарезанного зелёного лука.

Ингредиенты для голубцов: 1 столовая ложка кунжутного масла, 1 средняя жёлтая луковица, нарезанная кубиками, 2,5 стакана нарезанных грибов (185 г), 1 столовая ложка измельчённого чеснока, 225 г нарезанных водяных каштанов, очищенных от кожуры и мелко нарезанных, 1/3 стакана нарезанного зелёного лука (50 г), 1/2 стакана масла канолы (120 мл), 200 г рисовой лапши, 1 кочан салата.

Достаньте тофу из упаковки и обсушите. Заверните тофу в кухонное полотенце, затем положите сверху на тофу тяжёлый предмет и прижимайте в течение 10-20 минут, пока тофу не станет более нежным.

Приготовьте соус: В миске среднего размера смешайте воду, соевый соус, кунжутное масло, чеснок, имбирь, шрирачу, коричневый сахар, рисовый винный уксус и зелёный лук и перемешайте до растворения сахара. Отложите 1/2 стакана (120 мл) соуса в сторону.

Измельчите отжатый тофу в оставшийся маринад, затем накройте и поставьте в холодильник на 1 час.

Разогрейте кунжутное масло в сковороде среднего размера или разогрейте на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте в течение 3 минут, пока он не станет прозрачным. Добавьте грибы и готовьте около 5 минут или до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте 1 минуту, до появления аромата.

Добавьте тофу и маринад для него в сковороду и готовьте, пока не выпарится большая часть жидкости. Добавьте водяные каштаны и зелёный лук. Влейте три четверти оставшегося соуса. Перемешайте, чтобы покрыть тофу, и готовьте, пока он полностью не прогреется. Переложите тофу.

Разогрейте рапсовое масло в той же сковороде на сильном огне, пока капля воды не начнёт шипеть, попадая на масло. Добавьте рисовую лапшу и обжаривайте около 30 секунд, пока она не вздуется. Переложите обжаренную лапшу на бумажные полотенца, чтобы дать стечь воде.

Удалите сердцевину из кочана салата, затем разделите на отдельные листочки.

Подавайте тофу в салатных чашечках, сверху выложите хрустящую рисовую лапшу и сбрызните оставшимся соусом.