Вы влюбитесь в эту яичницу: попробуйте её приготовить с этим ингредиентом

Приготовьте аппетитную яичницу с зелёным горошком. Это отличное блюдо на завтрак. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко накрошите лук.
2. Яйца разбейте в миску, поперчите, посолите и смешайте с помощью вилки.
3. На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук. Добавьте горошек и немного обжарьте.
4. Влейте яйцы поверх горошка, покройте натёртым сыром, закройте крышку сковороды, доведите до готовности.
5. Подавайте блюдо со свежими помидорами и петрушкой.
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