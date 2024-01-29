Вы влюбитесь в эту яичницу: попробуйте её приготовить с этим ингредиентом

Аппетитная яичница с зелёным горошком на завтрак

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте аппетитную яичницу с зелёным горошком. Это отличное блюдо на завтрак. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".

Фото: flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

4 яйца,

100 г зелёного горошка,

20 г сливочного масла,

30 сыра сулугуни.

Приготовление:

1. Мелко накрошите лук.

2. Яйца разбейте в миску, поперчите, посолите и смешайте с помощью вилки.

3. На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук. Добавьте горошек и немного обжарьте.

4. Влейте яйцы поверх горошка, покройте натёртым сыром, закройте крышку сковороды, доведите до готовности.

5. Подавайте блюдо со свежими помидорами и петрушкой.