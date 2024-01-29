Возьмите простоквашу, манку и мёд — и вкусный десерт без муки готов!

Манный каравай: нежный десерт, готовится без муки

Манный каравай — это великолепное и вкусное домашнее лакомство, которое легко приготовить. Используя лишь несколько простых ингредиентов, вы сможете создать этот традиционный десерт и наслаждаться его нежной текстурой и ароматом.

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Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления манного каравая:

— 2 яйца

— 1 стакан манной крупы

— 3-3,5 стакана густой простокваши

— 2 столовых ложки жидкого меда

— 5 столовых ложек сливочного масла

— соль

— щепотка соды

— варенье (для подачи)

Вот пошаговый рецепт приготовления манного каравая:

1. В густой простокваше размешайте мед и соль. Если мед слишком густой, его можно немного подогреть. После этого всыпьте манную крупу в смесь и хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 3 часа для того, чтобы манная крупа набухла (можно подготовить тесто заранее, оставив его смачиваться с вечера до утра).

2. Добавьте в тесто яйца и соду, хорошо вымешайте. Растопите сливочное масло.

3. Смажьте небольшое количество масла на сковородке с жаропрочной ручкой или в форме для запекания. Вылейте тесто на сковородку или в форму. Полейте каравай оставшимся растопленным маслом и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте до золотистой корочки, примерно 30-40 минут.

4. Подавайте манный каравай с вареньем.

Приятного аппетита! Погрузитесь в мир вкуса и наслаждайтесь этим домашним десертом, который будет отличным дополнением к вашему чаепитию или вкусным сладким завтраком.

Источник: сайт Gastronom. ru