Возьмите простоквашу, манку и мёд — и вкусный десерт без муки готов!

Манный каравай — это великолепное и вкусное домашнее лакомство, которое легко приготовить. Используя лишь несколько простых ингредиентов, вы сможете создать этот традиционный десерт и наслаждаться его нежной текстурой и ароматом.
Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления манного каравая:
— 2 яйца
— 1 стакан манной крупы
— 3-3,5 стакана густой простокваши
— 2 столовых ложки жидкого меда
— 5 столовых ложек сливочного масла
— соль
— щепотка соды
— варенье (для подачи)
Вот пошаговый рецепт приготовления манного каравая:
1. В густой простокваше размешайте мед и соль. Если мед слишком густой, его можно немного подогреть. После этого всыпьте манную крупу в смесь и хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 3 часа для того, чтобы манная крупа набухла (можно подготовить тесто заранее, оставив его смачиваться с вечера до утра).
2. Добавьте в тесто яйца и соду, хорошо вымешайте. Растопите сливочное масло.
3. Смажьте небольшое количество масла на сковородке с жаропрочной ручкой или в форме для запекания. Вылейте тесто на сковородку или в форму. Полейте каравай оставшимся растопленным маслом и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте до золотистой корочки, примерно 30-40 минут.
4. Подавайте манный каравай с вареньем.
Приятного аппетита! Погрузитесь в мир вкуса и наслаждайтесь этим домашним десертом, который будет отличным дополнением к вашему чаепитию или вкусным сладким завтраком.
Источник: сайт Gastronom. ru
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