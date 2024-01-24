Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетик Кудрявцев, заявивший, что люди жили 900 лет, уволен с поста главы института РАН
Мохнатые улитки: эволюция вновь поставила ученых в тупик
Украина продаст иностранцам два государственных банка
Армянские таможенники пресекли поставку крупной партии кофе в Россию
Автоэксперт Баканов: замок на двери авто можно открыть нагретым ключом
Politico: Киев требует от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину
Фигурист Энберт заявил, что у него не вызвал стеснения поцелуй с Медведевой в шоу "Кармен"
5 причин, почему мы просыпаемся с отеками
Риелторы изучили московский рынок квартир-студий
Вкусный и полезный шоколадный кекс из овсяной муки: мечта сладкоежек

Шоколадно-протеиновый кекс: изысканный и полезный десерт

0:59
Еда

В большинстве видов выпечки много пустых калорий, но не в этом лакомстве. В нём есть дополнительный бонус в виде белка, так что ваши сладкоежки останутся довольны.

Шоколадно-протеиновый кекс: изысканный и полезный десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Mimschka is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты: 

  • 1 ст.л. какао-порошка;
  • 1 ст. л. кокосового масла;
  • 2 ст.л. овсяной муки;
  • 2 ст.л. воды;
  • 1/8 ч.л. пищевой соды;
  • 1 яйцо;
  • для украшения по желанию: сахарная пудра, мята, взбитые сливки.

Приготовление: 

1. Смешайте все ингредиенты в безопасной для микроволновой печи кружке или миске и перемешайте до получения однородной массы.

2. Разогрейте пирог в микроволновке в течение 2 минут. В зависимости от вашей микроволновой печи вам может понравиться более прожаренный кекс, поэтому не стесняйтесь добавить больше времени, если он всё ещё кажется рыхлым в середине.

3. Дайте пирогу остыть и добавьте свою любимую посыпку!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Украина продаст иностранцам два государственных банка
Армянские таможенники пресекли поставку крупной партии кофе в Россию
Автоэксперт Баканов: замок на двери авто можно открыть нагретым ключом
Politico: Киев требует от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину
Фигурист Энберт заявил, что у него не вызвал стеснения поцелуй с Медведевой в шоу "Кармен"
5 причин, почему мы просыпаемся с отеками
Риелторы изучили московский рынок квартир-студий
Протестующие блокируют доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа
Объятия и поцелуи: что говорит наука о том, как собаки воспринимают проявления любви хозяев
Лавров опроверг обвинения России в подготовке нападения на страны НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников