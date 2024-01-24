Вкусный и полезный шоколадный кекс из овсяной муки: мечта сладкоежек

Шоколадно-протеиновый кекс: изысканный и полезный десерт

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В большинстве видов выпечки много пустых калорий, но не в этом лакомстве. В нём есть дополнительный бонус в виде белка, так что ваши сладкоежки останутся довольны.

Фото: commons.wikimedia.org by Mimschka is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты:

1 ст.л. какао-порошка;

1 ст. л. кокосового масла;

2 ст.л. овсяной муки;

2 ст.л. воды;

1/8 ч.л. пищевой соды;

1 яйцо;

для украшения по желанию: сахарная пудра, мята, взбитые сливки.

Приготовление:

1. Смешайте все ингредиенты в безопасной для микроволновой печи кружке или миске и перемешайте до получения однородной массы.

2. Разогрейте пирог в микроволновке в течение 2 минут. В зависимости от вашей микроволновой печи вам может понравиться более прожаренный кекс, поэтому не стесняйтесь добавить больше времени, если он всё ещё кажется рыхлым в середине.

3. Дайте пирогу остыть и добавьте свою любимую посыпку!