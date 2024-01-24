Вкусный и полезный шоколадный кекс из овсяной муки: мечта сладкоежек

В большинстве видов выпечки много пустых калорий, но не в этом лакомстве. В нём есть дополнительный бонус в виде белка, так что ваши сладкоежки останутся довольны.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте все ингредиенты в безопасной для микроволновой печи кружке или миске и перемешайте до получения однородной массы.
2. Разогрейте пирог в микроволновке в течение 2 минут. В зависимости от вашей микроволновой печи вам может понравиться более прожаренный кекс, поэтому не стесняйтесь добавить больше времени, если он всё ещё кажется рыхлым в середине.
3. Дайте пирогу остыть и добавьте свою любимую посыпку!
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.