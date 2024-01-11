Лёгкая в приготовлении пицца-тортилья на завтрак

Сытная пицца-тортилья покорит ваше сердце

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию простой рецепт сытной пиццы с тортильей.

Фото: Mmm... veggie pizza by jeffreyw

Ингредиенты: 1/2 столовой ложки размягчённого сливочного масла, 1 тортилья (тонкая лепёшка из пшеничной или кукурузной муки), 3 крупных яйца, 1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца, 1/2 стакана различных начинок, таких как сыр, острый соус, варёное мясо или овощи.

Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Смажьте сливочным маслом дно и стенки 8- или 9-дюймовой формы для кекса.

Выложите тортилью на смазанную маслом форму и прижмите к стенкам. Разбейте каждое яйцо рядом друг с другом на тортилью. Посыпьте солью и перцем и равномерно распределите сверху желаемую начинку.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке, пока яичные белки не застынут, а тортилья не подрумянится по краям и снизу, от 13 до 15 минут.