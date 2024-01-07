Правильная нарезка картофеля

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

В процессе приготовления супа нарезка овощей кажется самым простым шагом, особенно, когда речь идет о картошке. Несмотря на широкое использование этого овоща в кулинарии, новички могут допустить некоторые ошибки.

Фото: flickr. com by Alabama Extension is licensed under public domain

Форма нарезки картошки оказывает влияние не только на внешний вид блюда, но и на его вкус. Равномерная нарезка гарантирует равномерное варение.

Ломтики толщиной 1–2 см идеальны для приготовления супов и запекания. Важно помнить, что размер каждого кубика должен быть подходящим для удобства еды ложкой.

Использование разделочной доски способствует получению максимально однородных кусочков. Хозяйки, желающие создать блюдо с прозрачной жидкостью, могут предварительно замочить предварительно нарезанный картофель в воде в течение 10 минут. Этот метод удаляет излишний крахмал. Эту процедуру лучше проводить в холодной воде.