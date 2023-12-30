Простой торт без выпечки станет отличным десертом для вашего праздничного стола

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Сайт 1000.menu поделился простым рецептом торта без выпечки. Он готовится из обычных ингредиентов, которые легко купить в супермаркете.

Фото: Own work by Evan-Amos is licensed under I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain.

Вам понадобятся сметана (жирностью 20-30% или альтернативно жирные сливки или маскарпоне), сладкие крекеры (или песочное печенье), вода, сахар (или сахарозаменитель), желток яйца.

Приготовление

1. В стакане разведите быстрорастворимый желатин в 100 мл холодной воды и оставьте на 10-15 минут для набухания.

2. Смешайте сметану с сахаром (или сахарозаменителем), добавьте ванильный сахар или ваниль, дайте массе постоять для растворения кристаллов сахара.

4. Набухший желатин прогрейте в сотейнике на слабом огне, пока он полностью не растворится. Не забывайте помешивать.

5. Влейте горячий раствор желатина в сметану, тщательно перемешивая.

6. Выберите глубокую форму для торта, застелите её пленкой и налейте небольшое количество сметанного крема.

7. Выложите слой крекера, добавляя по желанию ягоды или шоколад.

8. Чередуйте слои сметаны и крекера до их окончания. Последним слоем должен быть густой крем, полностью покрывающий печенье.

9. Дайте торту застыть в холодильнике (2-3 часа или лучше на ночь). Переверните торт на плоское блюдо и украсьте по своему вкусу (шоколадом, орехами, фруктами, конфитюром).