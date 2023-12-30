Сайт 1000.menu поделился простым рецептом торта без выпечки. Он готовится из обычных ингредиентов, которые легко купить в супермаркете.
Вам понадобятся сметана (жирностью 20-30% или альтернативно жирные сливки или маскарпоне), сладкие крекеры (или песочное печенье), вода, сахар (или сахарозаменитель), желток яйца.
Приготовление
1. В стакане разведите быстрорастворимый желатин в 100 мл холодной воды и оставьте на 10-15 минут для набухания.
2. Смешайте сметану с сахаром (или сахарозаменителем), добавьте ванильный сахар или ваниль, дайте массе постоять для растворения кристаллов сахара.
4. Набухший желатин прогрейте в сотейнике на слабом огне, пока он полностью не растворится. Не забывайте помешивать.
5. Влейте горячий раствор желатина в сметану, тщательно перемешивая.
6. Выберите глубокую форму для торта, застелите её пленкой и налейте небольшое количество сметанного крема.
7. Выложите слой крекера, добавляя по желанию ягоды или шоколад.
8. Чередуйте слои сметаны и крекера до их окончания. Последним слоем должен быть густой крем, полностью покрывающий печенье.
9. Дайте торту застыть в холодильнике (2-3 часа или лучше на ночь). Переверните торт на плоское блюдо и украсьте по своему вкусу (шоколадом, орехами, фруктами, конфитюром).
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