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Бренд-шеф рассказал, как сварить рассыпчатый рис

1:02
Еда

Часто при варке риса крупа слипается. Даже у опытных хозяек не получается сварить рассыпчатый гарнир. Бренд-шеф сети Горбуфета Рустам Даутов в беседе с Pravda.Ru рассказал, как избежать слипания риса.

Бренд-шеф рассказал, как сварить рассыпчатый рис
Фото: "Basmati Rice" by cookbookman17 is licensed under CC BY 2.0.

Специалист отметил, что самое простое — это хорошо промыть рис и правильно варить. Мыть крупу нужно не менее трёх раз, пока вода не станет прозрачной.

"Когда промывается рис, видишь, что если холодной водой заливать, вода остаётся прозрачной. Это значит вымыли весь лишний крахмал, который был на поверхности, который как раз и делает клейковину. И при варке в большом количестве воды варить как пасту, как макароны. Сварили и в момент, когда рис уже готов, не переварен, откинуть его, заправить чем нужно", — поделился бренд-шеф.

Специалист не рекомендует промывать рис после варки, поскольку это изменит вкус гарнира. Можно по примеру пасты чуть-чуть не доваривать.

РАССЫПЧАТЫЙ рис на гарнир готовлю только ТАК!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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