Аппетитный салат с копчёной колбаской и солёными огурцами: гости съедят за считанные минуты

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если на новогоднем столе есть вкусные и сытные салаты, то и горячее можно не готовить! Порадуйте своих гостей невероятно аппетитной закуской с картофелем, копчёной колбаской и солёными огурчиками.

Фото: wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этим салатом, приготовленными по рекомендации дзен-канала "Вкусные Советы", вы покорите всех собравшихся за вашим праздничным столом, и они даже не вспомнят про мясо с картошкой!

Кстати, это блюдо простое и сытное, так что оно вполне может стать полноценным ужином "на каждый день".

Ингредиенты:

5 картофелин;

150 г копчёной колбасы;

5 солёных огурцов;

1 луковица;

петрушка;

3 ст. л. майонеза;

1 ч. л. горчицы;

2 ст. л. растительного масла;

по 1/3 ч. л. соли и перца;

2 ст. л. лимонного сока.

Приготовление

1. Отваренный картофель нарежьте крупными кубиками или ломтиками. Переложите его в миску, добавьте растительное масло, лимонный сок, чёрный молотый перец и соль. Добавьте к картошке мелко нарезанную петрушку, перемешайте.

2. Ломтиками нарежьте солёные огурцы, добавьте их к картошке.

3. Копчёную колбасу нарежьте квадратиками, добавьте в салат.

4. Мелкими кубиками нарежьте луковицу (для красоты и вкуса можно взять фиолетовую), добавьте к картофелю, колбасе и солёным огурцам.

5. Осталось приправить салат: добавьте чайную ложку горчицы, немного майонеза и хорошо перемешайте.