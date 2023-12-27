Если на новогоднем столе есть вкусные и сытные салаты, то и горячее можно не готовить! Порадуйте своих гостей невероятно аппетитной закуской с картофелем, копчёной колбаской и солёными огурчиками.
Этим салатом, приготовленными по рекомендации дзен-канала "Вкусные Советы", вы покорите всех собравшихся за вашим праздничным столом, и они даже не вспомнят про мясо с картошкой!
Кстати, это блюдо простое и сытное, так что оно вполне может стать полноценным ужином "на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отваренный картофель нарежьте крупными кубиками или ломтиками. Переложите его в миску, добавьте растительное масло, лимонный сок, чёрный молотый перец и соль. Добавьте к картошке мелко нарезанную петрушку, перемешайте.
2. Ломтиками нарежьте солёные огурцы, добавьте их к картошке.
3. Копчёную колбасу нарежьте квадратиками, добавьте в салат.
4. Мелкими кубиками нарежьте луковицу (для красоты и вкуса можно взять фиолетовую), добавьте к картофелю, колбасе и солёным огурцам.
5. Осталось приправить салат: добавьте чайную ложку горчицы, немного майонеза и хорошо перемешайте.
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