Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цветы нужно сеять в январе, чтобы получить буйный цвет с ранней весны до осенних заморозков
Ученые НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ – лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники
Игорь Крутой назвал свою любимую сцену в "Слове пацана"
Преподаватель ВШЭ занимал деньги у бывших студентов на покрытие долгов перед коллекторами
В Москве у инфекционных больниц образовалась очередь из машин скорой помощи
В Москве 11-классник расстрелял мужчину, который оскорблял его мать
Продюсер Авербух заявил об огромной силе духа Костомарова, вернувшегося на лёд
Российские учёные объяснили опасность астрологии
FT: Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины

Салат со слабосолёной рыбой покорит гостей: про "сельд под шубой" забудете

1:50
Еда

"Царский салат" из слабосолёной семги станет отличным украшением новогоднего стола. Ингредиенты, входящие в его состав, делают его не только вкусным, но и полезным. Он позволит станет достойной заменой привычной "сельди под шубой". Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Салат со слабосолёной рыбой покорит гостей: про "сельд под шубой" забудете
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты:

  • Сёмга слабосолёная (250г).
  • Креветки (250г).
  • Зелёный лук.
  • Сыр (150г).
  • Картофель (2шт).
  • Майонез.
  • Красная икра (50г).

Приготовление

1. Приготовьте отварные креветки и картофель.

2. На дно формы нарежьте зелёный лук. Мелко нарежьте половину красной рыбы и выложите сверху лука, затем смажьте майонезом.

3. Одну картофелину натрите на крупной тёрке и выложите в форму. Мелко нарежьте половину креветок и выложите сверху картофельного слоя, затем смажьте майонезом.

4. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите сверху креветок, смажьте майонезом, а затем выложите нарезанный лук.

5. Выложите оставшуюся красную рыбу, смажьте майонезом.

6. Натрите вторую картошку на тёрке и выложите поверх рыбы. Посыпьте мелко нарезанными креветками, смажьте майонезом.

7. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите на креветки, затем смажьте майонезом.

8. Последний слой составляет красная икра, которую равномерно распределите по салату.

Ранее Pravda. Ru поделилась рецептом простого салата за 15 минут.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Критика СВО: как живёт звезда "Ментовских войн" Александр Устюгов

Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.

Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Бутоны станут огромными: спатифиллум сразу покроется цветами от чайной ложки этого продукта
Спатифиллум сразу покроется цветами: одна ложка этого продукта обеспечит цветение
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Галкин глупец": Садальский о ситуации с деньгами у сбежавших звёзд
США внимательно следят за Сербией и её выборной кампанией: нужен кто-то более удобный Михаил Плисюк Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев
Тромбы в сосудах и жир на животе: почему лучше не есть в большом количестве соль, сахар, обехжиренные продукты
Маргарита Симоньян заявила, что Пугачёва сможет вернуться в Россию
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Мобилизация женщин уничтожит лояльность украинцев к режиму в Киеве: "Освободите нас!"
Последние материалы
Продюсер Авербух заявил об огромной силе духа Костомарова, вернувшегося на лёд
Российские учёные объяснили опасность астрологии
FT: Венгрия может лишиться права голоса в ЕС из-за Украины
Знакомый 14-летнего боксёра в Первоуральске признался, что весь зал ревел после трагедии
ФСБ предотвратила теракт против директора оборонного предприятия в Ижевске
МО Британии: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт с Палестиной ещё 50 лет
Закуска, которая станет хитом рядом с шашлыком
"Я сейчас на любую работу прибегу": Иван Ургант рассказал о своей безработице
Алла Пугачёва в Израиле рассказала, что Галкин* любит выпить, зато не бабник
Газета New Straits Times: США и ЕС могут спровоцировать новую войну в Йемене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников