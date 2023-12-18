Салат со слабосолёной рыбой покорит гостей: про "сельд под шубой" забудете

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

"Царский салат" из слабосолёной семги станет отличным украшением новогоднего стола. Ингредиенты, входящие в его состав, делают его не только вкусным, но и полезным. Он позволит станет достойной заменой привычной "сельди под шубой". Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты:

Сёмга слабосолёная (250г).

Креветки (250г).

Зелёный лук.

Сыр (150г).

Картофель (2шт).

Майонез.

Красная икра (50г).

Приготовление

1. Приготовьте отварные креветки и картофель.

2. На дно формы нарежьте зелёный лук. Мелко нарежьте половину красной рыбы и выложите сверху лука, затем смажьте майонезом.

3. Одну картофелину натрите на крупной тёрке и выложите в форму. Мелко нарежьте половину креветок и выложите сверху картофельного слоя, затем смажьте майонезом.

4. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите сверху креветок, смажьте майонезом, а затем выложите нарезанный лук.

5. Выложите оставшуюся красную рыбу, смажьте майонезом.

6. Натрите вторую картошку на тёрке и выложите поверх рыбы. Посыпьте мелко нарезанными креветками, смажьте майонезом.

7. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите на креветки, затем смажьте майонезом.

8. Последний слой составляет красная икра, которую равномерно распределите по салату.

Ранее Pravda. Ru поделилась рецептом простого салата за 15 минут.