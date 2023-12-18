"Царский салат" из слабосолёной семги станет отличным украшением новогоднего стола. Ингредиенты, входящие в его состав, делают его не только вкусным, но и полезным. Он позволит станет достойной заменой привычной "сельди под шубой". Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Приготовьте отварные креветки и картофель.
2. На дно формы нарежьте зелёный лук. Мелко нарежьте половину красной рыбы и выложите сверху лука, затем смажьте майонезом.
3. Одну картофелину натрите на крупной тёрке и выложите в форму. Мелко нарежьте половину креветок и выложите сверху картофельного слоя, затем смажьте майонезом.
4. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите сверху креветок, смажьте майонезом, а затем выложите нарезанный лук.
5. Выложите оставшуюся красную рыбу, смажьте майонезом.
6. Натрите вторую картошку на тёрке и выложите поверх рыбы. Посыпьте мелко нарезанными креветками, смажьте майонезом.
7. Натрите сыр на крупной тёрке и выложите на креветки, затем смажьте майонезом.
8. Последний слой составляет красная икра, которую равномерно распределите по салату.
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