Канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок: как готовить

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовитесь к небольшой вечеринке с друзьями? Замечательным выбором для экзотической закуски станут канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок.

Фото: commons.wikimedia. org by Eximiousincorp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это идеальное блюдо, когда времени на полноценное приготовление ужина остается мало, а гости уже несут с собой бутылочку шампанского.

Ингредиенты на 6 порций:

Крупные креветки — 12 шт;

Ананас свежий — 200 гр.;

Лайм — 1 шт.;

Масло сливочное — 50 гр.;

Морская соль — по вкусу;

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Для начала, вымойте лайм и снимите цедру чайной ложкой с помощью мелкой острой терки. Затем выжмите сок лайма в стеклянную посуду и замаринуйте креветки, полив их соком и посыпав цедрой лайма и свежемолотым перцем. Очистите ананас и нарежьте его на кольца. В сковороде с ребристым дном растопите сливочное масло и обжаривайте кольца ананаса на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны. Выложите ананас на тарелку, дайте немного остыть и разделите каждое кольцо на 4 части. В той же сковороде обжаривайте креветки в маринаде по 1 минуте с каждой стороны. Снимите с огня и приступайте к сборке канапе. На каждую шпажку нанизывайте сначала креветку, затем кусочек ананаса. Выложите все на большую сервировочную тарелку и посыпьте крупной морской солью.

Такое блюдо обязательно порадует ваших гостей и добавит оригинальности вашему застолью.