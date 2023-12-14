Готовитесь к небольшой вечеринке с друзьями? Замечательным выбором для экзотической закуски станут канапе на шпажках из сочного ананаса и креветок.
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Это идеальное блюдо, когда времени на полноценное приготовление ужина остается мало, а гости уже несут с собой бутылочку шампанского.
Ингредиенты на 6 порций:
Крупные креветки — 12 шт;
Ананас свежий — 200 гр.;
Лайм — 1 шт.;
Масло сливочное — 50 гр.;
Морская соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.
Приготовление:
Для начала, вымойте лайм и снимите цедру чайной ложкой с помощью мелкой острой терки. Затем выжмите сок лайма в стеклянную посуду и замаринуйте креветки, полив их соком и посыпав цедрой лайма и свежемолотым перцем.
Очистите ананас и нарежьте его на кольца. В сковороде с ребристым дном растопите сливочное масло и обжаривайте кольца ананаса на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны. Выложите ананас на тарелку, дайте немного остыть и разделите каждое кольцо на 4 части.
В той же сковороде обжаривайте креветки в маринаде по 1 минуте с каждой стороны. Снимите с огня и приступайте к сборке канапе.
На каждую шпажку нанизывайте сначала креветку, затем кусочек ананаса. Выложите все на большую сервировочную тарелку и посыпьте крупной морской солью.
Такое блюдо обязательно порадует ваших гостей и добавит оригинальности вашему застолью.
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