Оказалось, что сельдь находит своих поклонников не только в России и странах СНГ, но и в других уголках мира, где она представлена в самых разнообразных формах.
Вкусы и предпочтения в отношении этой рыбы сильно различаются, и то, что может быть обычной закуской для русского человека, может оказаться непривычным для иностранных гурманов.
В России сельдь чаще всего подают в прикуску с вареным картофелем или в составе салатов. Однако за границей существует гораздо больше вариантов использования этой рыбы.
В Шотландии, например, готовят гуляш из сельди, который считается национальным блюдом. В Дании рыбу выдерживают в специальном винном соусе перед употреблением. В Голландии из сельди делают даже хот-доги, хотя кроме рыбы и лука в этой закуске ничего нет.
Одним из наиболее замечательных и странных блюд из сельди является израильский форшмак. В этом блюде рыбу измельчают до состояния фарша и смешивают с различными ингредиентами, такими как молоко, сыр, картошка и майонез.
Среди самых экстравагантных блюд из сельди стоит отметить шведский деликатес — Сюрстремминг. Это консервированная закваска с рыбой внутри, и употреблять подобную закуску без отвращения могут только самые смелые гурманы.
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