Суп будет золотистым и наваристым: рассказываем секрет

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы ее суп имел вид, сравнимый с изображением на картинке — золотистым и насыщенным. Однако достичь такого эффекта не всегда просто.

Фото: flickr. com/photos/jillllybean/17973535128/ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Существует простой метод, который придаст вашему супу прекрасный внешний вид. Вам нужно проварить неочищенную луковицу в воде с мясом. Перед этим важно хорошо ее вымыть. Через полчаса луковицу можно извлечь из кастрюли и выбросить.

Кстати, если вы стремитесь сделать свой суп более вкусным, добавьте свежий овощной сок на последних этапах приготовления блюда. Отлично подойдут соки из капусты, моркови или помидора. Этот трюк с соком сделает блюдо более насыщенным, утверждается на food.inmyroom.ru.