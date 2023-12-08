Яичница в розочке бекона: семьи настоящих кулинаров начинают с этого свой день

Желание начать день с настоящего кулинарного удовольствия исключает возможность обычной яичницы на сковороде. Кому может понравиться унылый и неопределенный блин, разваливающийся на тарелке? Признанные шеф-повара предлагают уникальный подход к приготовлению этого блюда.
Секретный рецепт на самом деле прост, но подача его просто великолепна. Для начала вырежьте из хлеба кружочки так, чтобы они легко помещались в одноразовую форму для запекания кексов.
Обжарьте бекон три минуты и аккуратно распределите его вокруг края формы. Затем разбейте яйцо в получившуюся "чашечку".
После этого добавьте приправы, поместите форму в микроволновку на две минуты — и вот, изысканное блюдо от шеф-повара готово, как сообщает eda.ru. Такой подход к приготовлению яичницы обещает не только вкусный, но и оригинальный старт для вашего дня.
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